Путин пообещал полную поддержку борьбы с коррупцией в России

Президент РФ Владимир Путин вчера, на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры, пообещал политическую поддержку борьбе с коррупцией в стране. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

"Хотел бы сегодня обратить ваше особое внимание на задачу по кардинальному усилению работы по такому направлению, как противодействие коррупции, — сказал глава государства. — Мы постоянно об этом говорим, но с повестки дня этот вопрос, к сожалению, пока не снят".

Он призвал действовать в этом вопросе "максимально решительно".

"В такой работе правоохранительные органы получат всю необходимую политическую поддержку и, уверен, смогут опереться на солидарную, консолидированную позицию граждан России" — подчеркнул Путин.

Напомним, глава государства также призвал Генпрокуратуру без замедлений реагировать на нарушения прав граждан в сфере трудовых и социальных отношений, в том числе в случае задержек или невыплаты зарплат.