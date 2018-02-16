Американские психологи назвали зарплату "счастливого человека" для всего мира

Американские психологи выяснили оптимальный размер дохода в среднем по миру.

Сумма в $95 тыс. в год позволят одному человеку быть полностью довольным жизнью, для эмоционального равновесия хватит и $60-75 тыс. в год. Семьям с детьми понадобится больше средств. Географический разброс неизбежен: австралийцам для счастья нужно $125 тыс. в год на одного, жителям Северной Америки - $105 тыс., Западной Европы - $100 тыс. В Восточной Европе уровень намного ниже - $45 тыс. в год, а в Южной Америке - $35 тыс.

Специалисты проанализировали данные всемирного рейтинга консалтинговой компании Gallup для 1,7 млн людей в 164 странах мира и сопоставили уровень заработка с уровнем удовлетворения жизнью. Как выяснилось, чем больше доход превышает оптимальный уровень, тем меньше человек радуется жизни.

Как говорят психологи, счастье имеет свой переломный момент. Чем больше мы имеем, тем больше мы хотим. Исследователи говорят о широкой проблеме соотношения денег и счастья в контексте разных культур.

При этом счастье дешевле обходится мужчинам ($90 тыс. в год), чем женщинам ($100 тыс. в год), а людям с начальным образованием будет достаточно $70 тыс. там, где человеку с высшим образованием потребуется $115 тыс., сообщает "Интерфакс".