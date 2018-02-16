Американские психологи назвали зарплату "счастливого человека" для всего мира

в этот день
16.02.18
10:55
В Екб.12:55
"Главнокомандующий хороший". Чичерина объяснила, почему стала доверенным лицом Путина
Краснодарский судья обматерил участника заседания. ВИДЕО
Дошли до Путина. Архитекторы Екатеринбурга просят спасти телебашню
Главное
США хотят ввести в Донбассе международную администрацию

Тема дня
Россию выносит на обочину космической отрасли Ракетно-космическая корпорация "Энергия" опубликовала отчет за четвертый квартал прошлого года. Специалисты подводили итоги работы не только самой компании, но и отрасли в целом. Как говорится в документе, спрос в мире на пилотируемые и беспилотные программы растет. И если после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году Россия стала лидером на рынке пилотируемых услуг, то теперь это лидерство может быть потеряно.
15.02.2018
наука и техника  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
от издателя  |  комментариев: 8


Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
культура ;  | комментариев: 5
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Сносит крышу. В общежитиях Тимирязевки, помпезно отпраздновавшей День науки с хором Турецкого, обвалился потолок
"Идиоты не должны решать за нас!" В Екатеринбурге - масштабный митинг против сноса телебашни
Опубликован список погибших пассажиров и членов экипажа упавшего "Ан-148"
ФАС снова взяла под контроль топливный рынок после заявлений Путина
МЧС назвало главные цели атак в случае нападения на Россию
Соловьев выгнал из студии американца за неуважение к смерти летчика Филипова
Лисин и Путин на заседании "профсоюза олигархов" подискутировали, "кого насиловать"
Турчинов признал, что Януковича отстранили "по понятиям", а Крымом пожертвовали ради легализации Порошенко
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 969



Новости
16.02.2018 03:43 Мск (05:43 Екб)
общество | В России | За рубежом
Американские психологи назвали зарплату "счастливого человека" для всего мира
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2003) | Фото

Американские психологи выяснили оптимальный размер дохода в среднем по миру.

Сумма в $95 тыс. в год позволят одному человеку быть полностью довольным жизнью, для эмоционального равновесия хватит и $60-75 тыс. в год. Семьям с детьми понадобится больше средств. Географический разброс неизбежен: австралийцам для счастья нужно $125 тыс. в год на одного, жителям Северной Америки - $105 тыс., Западной Европы - $100 тыс. В Восточной Европе уровень намного ниже - $45 тыс. в год, а в Южной Америке - $35 тыс.

Специалисты проанализировали данные всемирного рейтинга консалтинговой компании Gallup для 1,7 млн людей в 164 странах мира и сопоставили уровень заработка с уровнем удовлетворения жизнью. Как выяснилось, чем больше доход превышает оптимальный уровень, тем меньше человек радуется жизни.

Как говорят психологи, счастье имеет свой переломный момент. Чем больше мы имеем, тем больше мы хотим. Исследователи говорят о широкой проблеме соотношения денег и счастья в контексте разных культур.

При этом счастье дешевле обходится мужчинам ($90 тыс. в год), чем женщинам ($100 тыс. в год), а людям с начальным образованием будет достаточно $70 тыс. там, где человеку с высшим образованием потребуется $115 тыс., сообщает "Интерфакс".

Другие новости по темам: зарплата, деньги
16.02.2018 03:43 Мск | Денис Линов
05:43 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Американские психологи назвали зарплату "счастливого человека" для всего мира
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+