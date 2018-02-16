Украина требует от России отремонтировать и вернуть корабли из Крыма

Украина будет готова забрать свои корабли из Крыма только после того, как Москва их отремонтирует.

Генерал-полковник Михаил Коваль, занимавший должность и.о. министра обороны в 2014 году, во время слушаний по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, обвинил российские власти в том, что она "по-пиратски захватила" украинские корабли, а затем "раздербанила" их. "И мы сейчас, как лохи, встанем на колени перед ними и будем забирать? Нет!" — подчеркнул Коваль.

Как считает генерал-полковник, Россия должна ответить за украинскую военную технику в международном суде в Гааге. "Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе", — подчеркнул Коваль.

Как сообщил бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев, корабли ломали не российские моряки, а договоренностей по ремонту с Украиной не было. "Экипажи с кораблей ушли сами, никто их силой не удерживал. Если корабли были брошены, то надо поблагодарить командование Черноморского флота за то, что в одном месте их собрали в Севастополе и не отдают на разграбление", — заявил Валуев.

По его мнению, Украине следовало вывести корабли с экипажем к новым местам базирования или "заключить договор и выставить свою вахту для их охраны", когда Киев считал суда исправными, сообщает РИА "Новости".

Ранее президент РФ заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и находятся в плачевном состоянии, а для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов.

Командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко отметил, что предложение президента России необходимо тщательно изучить.