Составлен список самых "депрессивных" экономик мира

Составлен очередной рейтинг самых "депрессивных" экономик мира.

Его разрабатывает агентство Bloomberg. В этом году в рейтинг, формируемый на прогнозах по инфляции и безработице на будущий год, вошли 66 стран.

Список вновь возглавила Венесуэла. Также в тройке - Южно-Африканская Республика, поменявшаяся местами с Египтом, и Аргентина. Из стран постсоветского пространства в рейтинге присутствует лишь Украина - седьмое место. Впервые вошла в десятку самых депрессивных экономик Саудовская Аравия.

Самой лучшей экономикой мира оказался Таиланд. На втором месте Сингапур. Замыкает тройку Швейцария и Япония, сообщает Lenta.ru. В ТОП-10 наиболее стабильных стран ворвался Китай.