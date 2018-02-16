Американские власти обвинили Россию в хакерской атаке с использованием вируса NotPetya

США публично обвинили Россию в совершении хакерской атаки с использованием вируса NotPetya на правительственные системы и компьютеры бизнес-структур на Украине.

Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс сообщает Reuters. "Это было частью постоянных усилий Кремля по дестабилизации Украины и еще более явной демонстрации участия России в продолжающемся конфликте [в Донбассе]", — отметила Сандерс.

Накануне о том, что к этой атаке, возможно, была причастна Россия, со ссылкой на секретные доклады американской разведки сообщило издание The Washington Post. Затем обвинения последовали от британского правительства и министра обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен, сообщает РБК.

Ранее служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что к атаке вируса-вымогателя Petya.A причастны спецслужбы России.

Напомним, атака вируса Petya.A (впоследствии назван NotPetya), произошла 27 июня 2017 года. Тогда от него преимущественно пострадали Украина: компьютерная система украинского правительства, аэропорт Борисполь, "Укрпочта", "Укртелеком", Министерство инфраструктуры и ряд банковских организаций, а также Россия: "Роснефть", "Башнефть", банк "Хоум Кредит". Вредоносная программа требовала для разблокировки сумму в биткоинах, эквивалентную $300.