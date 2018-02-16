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16.02.2018 01:31 Мск (03:31 Екб)
политика | Южный ФО | В России
Краснодарский судья обматерил участника заседания
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Алексей Шевченко (2018) | Фото: krasnodar.arbitr.ru

Исполняющий обязанности председателя Арбитражного суда Краснодарского края Марина Крылова распорядилась провести служебную проверку в отношении судьи Алексея Шевченко, который покрыл матом представителя истца на судебном заседании.
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Об этом сообщил адвокат Алексей Аванесян, опубликовав пост на своей странице в Facebook. Как следует из документа, комиссия из трех судей должна доложить до 1 марта результаты проверки, которая была инициирована "в связи с появившейся в социальных сетях аудиозаписи о недостойном поведении".

Запись сделана на заседании по иску "Электротехнической компании" к "РН-Туапсинский НПЗ", который входит в структуру "Роснефти". Ссылка на эту запись опубликована на странице в Facebook краснодарского адвоката Михаила Беньяша.

Судья Шевченко сообщает участникам слушаний, что процесс откладывается до 20 марта. Представитель истца спрашивает, нельзя ли вынести решение по иску уже сегодня, а не в марте. Именно это возмутило служителя Фемиды.

"Нет, однозначно, вы можете жаловаться президенту Владимиру Владимировичу Путину *** даже. Щас, ***** все бросил и начал рассматривать. ****** занимались, два года или, не знаю, три, теперь вы приезжаете и типа хотите меня в какую-то позу для меня неприятную поставить. Вы поинтересуйтесь у представителя ответчика - она тут местная - кому-то это удавалось здесь или нет?" - заявил судья.

На отрицательный ответ представителя ответчика судья продолжил: "Вот и все. Поэтому *****, если ваши тупорогие кредиторы ***** ну, не могут договориться, ну, значит ***** командовать парадом буду я, как говорил Остап Ибрагимович Бендер. Все".

"Уважаемый истец, я ж к вам лично хорошо отношусь, поэтому не делайте так, чтобы я лично к вам относился так же, как к вашей "Электротехнической компании". Поэтому можете привет всем передавать там. Все, давайте, 20 марта. Вы еще поездите сюда, теперь все будет, когда мне удобно. Я не уверен, что и 20 марта мне будет удобно. Честно я вам говорю. Там у меня и день рождения вскоре", — сказал судья.

После того, как запись с заседания была обнародована, Андрей Шевченко объявил об уходе в отставку. Распоряжение об увольнении опубликовал в Facebook адвокат Алексей Аванесян.

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16.02.2018 01:31 Мск | Денис Линов
03:31 Екб


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Краснодарский судья обматерил участника заседания
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