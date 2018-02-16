В США испугались новых российских крылатых ракет

Американские власти обеспокоены новыми российскими крылатыми ракетами.

Как сообщила глава Северного командования американских ВС генерал Лори Робинсон в ходе слушаний в сенате, "имея в своем распоряжении полный комплект средств доставки оружия к цели и систем вооружения, способных наносить удары по всей территории Соединенных Штатов и Канады, Россия остается единственной экзистенциальной угрозой для воздушного пространства наших двух стран", — заявила Робинсон.

Она отметила, что российские военные проводят военные учения, в ходе которых "отрабатывают конфликт с американскими войсками". По словам главы Северного командования, Россия продолжает совершенствовать стратегические бомбардировщики и подводные лодки, а "модернизированный флот способен угрожать Соединенным Штатам долгие годы".

"Россия разработала новые крылатые ракеты, способные поражать цели с гораздо больших расстояний, чем мы наблюдали ранее", — заявила Робинсон, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Пентагон запросил миллиарды долларов на сдерживание России в Европе.