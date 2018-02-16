В США испугались новых российских крылатых ракет

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Россию выносит на обочину космической отрасли Ракетно-космическая корпорация "Энергия" опубликовала отчет за четвертый квартал прошлого года. Специалисты подводили итоги работы не только самой компании, но и отрасли в целом. Как говорится в документе, спрос в мире на пилотируемые и беспилотные программы растет. И если после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году Россия стала лидером на рынке пилотируемых услуг, то теперь это лидерство может быть потеряно.
15.02.2018
наука и техника  |  комментариев: 1
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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
от издателя  |  комментариев: 8


Бреем или оставляем? Что происходит с рейтингами кандидатов Очередная порция рейтинговых замеров популярности кандидатов в президенты была представлена на днях в Москве генеральным директором Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерием Федоровым. По мнению социологической службы, в рейтинге главного претендента на пост практически не наблюдается изменений, зато "пляшут" цифры Владимира Жириновского, Павла Грудинина и Ксении Собчак. Некоторые эксперты и наблюдатели, впрочем, уже сомневаются в этой благостной картине, нарисованной близким к властям ВЦИОМом. Что происходит, попыталось разобраться Накануне.RU.
16.02.2018
политика ;
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Новости
16.02.2018 01:28 Мск (03:28 Екб)
политика | В России | За рубежом
В США испугались новых российских крылатых ракет
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крылатая ракета Р-500 (2017) | Фото: Министерство обороны РФ

Американские власти обеспокоены новыми российскими крылатыми ракетами.
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Как сообщила глава Северного командования американских ВС генерал Лори Робинсон в ходе слушаний в сенате, "имея в своем распоряжении полный комплект средств доставки оружия к цели и систем вооружения, способных наносить удары по всей территории Соединенных Штатов и Канады, Россия остается единственной экзистенциальной угрозой для воздушного пространства наших двух стран", — заявила Робинсон.

Она отметила, что российские военные проводят военные учения, в ходе которых "отрабатывают конфликт с американскими войсками". По словам главы Северного командования, Россия продолжает совершенствовать стратегические бомбардировщики и подводные лодки, а "модернизированный флот способен угрожать Соединенным Штатам долгие годы".

"Россия разработала новые крылатые ракеты, способные поражать цели с гораздо больших расстояний, чем мы наблюдали ранее", — заявила Робинсон, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Пентагон запросил миллиарды долларов на сдерживание России в Европе.

Другие новости по темам: США, ракеты, подлодки
16.02.2018 01:28 Мск | Денис Линов
03:28 Екб


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В США испугались новых российских крылатых ракет
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