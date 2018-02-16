Стали известны расходы избирательного фонда Грудинина

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Россию выносит на обочину космической отрасли Ракетно-космическая корпорация "Энергия" опубликовала отчет за четвертый квартал прошлого года. Специалисты подводили итоги работы не только самой компании, но и отрасли в целом. Как говорится в документе, спрос в мире на пилотируемые и беспилотные программы растет. И если после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году Россия стала лидером на рынке пилотируемых услуг, то теперь это лидерство может быть потеряно.
15.02.2018
наука и техника  |  комментариев: 1
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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
от издателя  |  комментариев: 8


Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
культура ;  | комментариев: 5
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Новости
16.02.2018 00:59 Мск (02:59 Екб)
политика | В России
Стали известны расходы избирательного фонда Грудинина
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рекламный щит, Грудинин (2018) | Фото: Гражданский Патруль

Кандидат на пост президента РФ от КПРФ Павел Грудинин потратил около 111 млн руб. на свою избирательную кампанию.
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Как говорится на сайте ЦИК РФ, основная часть средств ушла на агитационные материалы. Избирательный фонд Грудинина составляет около 121 млн руб., из которых 111 млн уже потрачены кандидатом.

Как сообщает Центризбирком, большую часть средств Грудинин потратил на изготовление и распространение печатных и других агитационных материалов. Также кандидат в президенты направлял деньги на проведение публичных предвыборных мероприятий, агитацию через редакции и оплату других работ или услуг.

Самое щедрое пожертвование в избирательный фонд Грудинина сделал сельскохозяйственный производственный кооператив "Усольский свинокомплекс" - 10 млн руб.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Грудинин в своей избирательной кампании может столкнуться с трудностями мобилизации базового электората КПРФ, ставка на "общенационального кандидата" может не сработать и привести к нетерпимости традиционного избирателя к партийному бренду.

Другие новости по темам: выборы президента РФ, ЦИК, Павел Грудинин, КПРФ
16.02.2018 00:59 Мск | Денис Линов
02:59 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.02.2018 16:20 Мск
Сторонники Навального и штабы Грудинина договорились о сотрудничестве







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Стали известны расходы избирательного фонда Грудинина
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