Стали известны расходы избирательного фонда Грудинина

Кандидат на пост президента РФ от КПРФ Павел Грудинин потратил около 111 млн руб. на свою избирательную кампанию.

Как говорится на сайте ЦИК РФ, основная часть средств ушла на агитационные материалы. Избирательный фонд Грудинина составляет около 121 млн руб., из которых 111 млн уже потрачены кандидатом.

Как сообщает Центризбирком, большую часть средств Грудинин потратил на изготовление и распространение печатных и других агитационных материалов. Также кандидат в президенты направлял деньги на проведение публичных предвыборных мероприятий, агитацию через редакции и оплату других работ или услуг.

Самое щедрое пожертвование в избирательный фонд Грудинина сделал сельскохозяйственный производственный кооператив "Усольский свинокомплекс" - 10 млн руб.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Грудинин в своей избирательной кампании может столкнуться с трудностями мобилизации базового электората КПРФ, ставка на "общенационального кандидата" может не сработать и привести к нетерпимости традиционного избирателя к партийному бренду.