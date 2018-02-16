МИД РФ признал гибель в Сирии только пяти россиян после удара коалиции США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения о "бригаде российских ЧВК (частных военных компаний)", якобы уничтоженной США на марше с воздуха в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

"Много вопросов поступает в связи с якобы с попаданием под обстрел американских сил российских военных в Сирии. Информагентство Bloomberg писало сначала о двухстах погибших россиянах, потом всего о сотне. Газета New York Times говорила уже о "десятках". Прольём свет на этот вопрос. Их не четыреста. Не сто. Не двести. И не десять. Имело место боестолкновение, обстоятельство которого сейчас выясняются. Речь может идти о гибели пять человек, предположительно граждан России. Но их гражданство требует проверки", - сообщила Захарова.

Она подчеркнула, что речь не идёт о российских военнослужащих, - сообщили Накануне.RU в МИД РФ.

"Хотела бы отметить, что подобный информационный штурм происходит именно с американской стороны, которая уже многие месяцы обвиняет Россию во вмешательстве в свои внутренние дела, в частности, в выборы американского Президента, в том числе и довольно забавными способами – через соцсети", - подчеркнула Захарова.

Напомним, что ранее официальные структуры в США сообщили, что в Сирии в провинции Дэйр-эз-Зор 7 февраля вооружённые силы США нанесли удар по проасадовским силам, произошло это в долине реки Евфрат. В России по неофициальным источникам распространяется информация о том, что под огонь попали россияне – сотрудники так называемой ЧВК "Вагнера". Данные о возможных потерях разнятся – называются цифры в 100, 200 и даже в 644 человека, среди которых – не только наёмники, но и якобы военнослужащие Сил специальных операций ВС РФ.

Активисты "Другой России" вскоре сообщили, что в этом бою погиб их соратник, член движения, бывший доброволец Донбасса Кирилл Ананьев.