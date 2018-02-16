По факту обрушения крыши в жилом доме в Екатеринбурге организована доследственная проверка

Следователи Среднего Урала организовали доследственную проверку по факту обрушения потолка в жилом доме в Екатеринбурге.

"Проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к опросу очевидцев, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и непосредственной причины инцидента. В том числе, проверяется информация о том, что в указанном доме производился ремонт крыши, в связи с чем будут приниматься меры к опросу подрядной организации и должностных лиц, ответственных за безопасное производство ремонтных работ в жилом доме", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

Как ранее сообщало Накануне.RU, около 21.00 15 февраля в двухподъездном доме барачного типа №16А в переулке Суворовском обрушилась крыша. В результате частичного обрушения потолка в одной из квартир пострадали хозяин и два его внука 2 и 9 лет - мальчики с травмами доставлены в больницу, мужчина от госпитализации отказался.