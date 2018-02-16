Суд отказал литейщикам с УВЗ в требовании признать незаконными новые нормы выработки

Накануне в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила завершилась тяжба в отношении работников Уралвагонзавода, передает корреспондент Накануне.RU. Суть дела в том ,что первичная профсоюзная организация «Уралвагонзавода» защищала интересы девяти работников литейного цеха УВЗ. Истцы требовали признать незаконной ведомость по установлению норм выработки и введению новых норм времени и расценок с 1 октября 2017 года.

Слушания длились два дня под председательством судьи Татьяны Димитровой. Представители "Уралвагонзавода" ходатайствовали об отложении разбирательства на месяц для проведения так называемой медиативной процедуры. При этом профсоюз УВЗ был не против, но истцы возражали. И судья ходатайство отклонила.

Каждому из истцов была предоставлена возможность высказаться. суть аргументов сводилась к следующему - работы на участке меньше не стало, условия труда радикально не изменились, как заявляет ответчик, зато новые нормы труда заметно «бьют по карману».

Представители ответчика ( УВЗ) сообщили, что был проведен ряд мероприятий по совершенствованию технологии, которые помогли существенно снизить процент дефекта заготовки. Выработка в результате повысилась до 520%. Премия работников участка возросла до 150%. С изменениями в расценках работники были ознакомлены, как и полагается, за 2 месяца до их введения. Кроме того, юристы "Уралвагонзавода" отметили, что в цехе была проведена проверка Государственной инспекции труда, работала и прокуратура Дзержинского района. Нарушений в ходе всех проверок выявлено не было.

Обе стороны в суде вызывали свидетелй - специалистов. Истцы пригласила четырех: работников участка рама боковая, в том числе сменного мастера Иванова. Со стороны "Уралвагонзавода" в суде свидетельствовал главный металлург Хакимжан Байков. Он как раз рассказал, по свидетельствам присутствовавших, об изменениях в технологии изготовления «рама боковая», о совершенствование технологий и как это повлияло на работу обрубщиков и сварщиков.

В итоге вынесено решение – отказать профкому "Уралвагонзавода" в удовлетворении исковых требований к УВЗ. Письменно решение будет готово к 20 февраля и тогда у истцов будет возможность обжаловать вердикт в Свердловском областном суде.