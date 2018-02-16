Эксперты: Инициативы Комаровой по НДД замедлят введение нового налога

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Россию выносит на обочину космической отрасли Ракетно-космическая корпорация "Энергия" опубликовала отчет за четвертый квартал прошлого года. Специалисты подводили итоги работы не только самой компании, но и отрасли в целом. Как говорится в документе, спрос в мире на пилотируемые и беспилотные программы растет. И если после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году Россия стала лидером на рынке пилотируемых услуг, то теперь это лидерство может быть потеряно.
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наука и техника  |  комментариев: 1
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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
культура ;  | комментариев: 5
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Эксперты: Инициативы Комаровой по НДД замедлят введение нового налога
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комитет Совета Федерации по экономической политике, Наталья Комарова (2018) | Фото: admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике предложила новые инициативы по налогу на добавленный доход (НДД). Новый налог, хоть уже давно лоббируется руководством ХМАО и, как считается, "Роснефтью", но еще не введен – в ноябре Правительство РФ лишь внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс. Эксперты Накануне.RU считают, что предложения главы региона замедлят реформу отрасли.
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Сейчас нефтяные компании платят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортные пошлины, с введением НДД налог будет взиматься не с объемов добываемой нефти, а с дохода от ее продажи за вычетом экспортной пошлины, сниженного НДПИ, расходов на добычу и транспортировку.

Планируемую ставку НДД в 50% Наталья Комарова предлагает распределить между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ в соотношении 40 на 10%. Также глава нефтяного региона предложила увеличить периметр пилотных проектов по критерию объема запасов для четвертой группы проектов с 50 до 150 млн т. По мнению губернатора, это улучшит качество пилотных проектов.

По замыслу авторов, НДД будет распространяться на четыре группы месторождений. Первая группа – новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; вторая группа – месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; третья группа – действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 млн т); четвертая группа – новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн т в год.

По мнению старшего аналитика "УралСиб" Алексея Кокина, наиболее важной в предложении губернатора Югры является инициатива по расширению периметра пилотных проектов.

"Предложение увеличить периметр пилотных проектов, на самом деле, куда более важно. Губернатор предлагает сильно расширить самую последнюю группу. Это самое главное, потому что сам по себе налог если собирается с 15 млн т – это одно, а если со 150 млн т – совсем другое. И, естественно, получить 10% НДД от 150 млн т – это совсем другой порядок цифр для региона. Но, с точки зрения нефтяной компании, в общем-то, не так важно, куда уходит этот налог, в региональный бюджет или в федеральный. Для нефтяной компании важно, в каких объемах, с каких проектов собирают. То, что важно нефтяным компаниям – это именно предложение расширить список", – прокомментировал аналитик предложение Натальи Комаровой.

комитет Совета Федерации по экономической политике, Наталья Комарова(2018)|Фото: admhmao.ru

Правительство РФ рассчитывало запустить проект уже в этом году, был составлен список месторождений, на которых планировалось опробовать новую систему. Однако первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер уже признал, что проект по переходу месторождений на НДД будет запущен не раньше, чем в 2019 г.

По мнению экспертов, новые предложения Комаровой могут привести к тому, что запуск проекта затянется на еще более длительный срок.

Директор Фонда энергетической безопасности Сергей Пикин в беседе с корреспондентом Накануне.RU заявил, что инициативы, предлагаемые на стадии еще не воплощенного в жизнь пилотного проекта, могут затормозить его внедрение.

"Я думаю, что НДД надо запустить в таком режиме, какой есть, на тех пилотных проектах, которые предлагаются, а уже дальше шлифовать его так, чтобы это было интересно и субъектам РФ, и нефтяникам. Чем больше инициатив на этапе еще не внедренного проекта, тем больше затягиваются сроки его внедрения", – заявил Сергей Пикин.

В таком случае благие намерения руководства Югры сыграют плохую службу для отрасли, а столь недальновидный лоббизм в Совфеде едва ли будет оценен нефтяниками.

(2004)|Фото: Накануне.ru

Отметим, что ранее на совещании в Ханты-Мансийске глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что анализ ключевой пилотной группы действующих месторождений "запсиба" показал возможность привлечения 0,5 трлн руб. дополнительных инвестиций и роста добычи на 100 млн т в 2019-2035 гг. при переходе на НДД. При этом бюджетные поступления увеличатся на почти 1 трлн руб. в среднем за 18 лет (около 50-60 млрд руб. в год).

Другие новости по темам: НДД, налог на дополнительный доход, Госдума, НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, нефтяные компании, месторождения, Наталья Комарова
16.02.2018 09:55 Мск | Ханты-Мансийск | Ксения Теплякова
11:55 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.02.2018 14:38 Мск
Губернатор Югры предложила новые инициативы по НДД








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Эксперты: Инициативы Комаровой по НДД замедлят введение нового налога
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