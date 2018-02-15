СК: Няня, избившая ребенка в Нефтеюганске, делала это систематически

Жительница Нефтеюганска, обвиняемая в избиении маленького ребенка, делала это систематически.

В ходе расследования уголовного дела следователями выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности няни, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по ХМАО-Югре.

Оказалось, что 31-летняя женщина, которая по устной договоренности с родителями ребенка возрастом до 1 года в одной из квартир 9 микрорайона Нефтеюганска, в течение декабря прошлого года умышленно систематически причиняла физическую боль и страдания малышу, за которым обязана была осуществлять уход.

Как ранее сообщало Накануне.RU, заметив изменение в поведении ребенка, родители установили камеру наблюдения в квартире, после чего сделали заявление в правоохранительные органы. Оказалось, что 14 декабря няня несколько раз ударила рукой маленького югорчанина, а потом, подняв, бросила на пол. Так она отреагировала на отказ ребенка кушать. Сейчас выяснилось, что она поднимала руку на ребенка систематически.

В случае вынесения обвинительного приговора няне грозит до 7 лет тюрьмы.