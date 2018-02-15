Материалы МАК приобщены к уголовному делу, расследуемому по факту крушения самолета Ан-148

В ходе расследования уголовного дела, находящегося в производстве следователей Главного управления по расследованию особо важных дел СК России, получены данные специалистов Межгосударственного авиационного комитета о расшифровке показаний бортовых самописцев самолета Ан-148, об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Материалы МАК приобщены к уголовному делу и изучаются следователями, отметила Петренко.

Сейчас следствие по делу находится в активной стадии - продолжается работа на месте крушения, следователи работают также и в других городах, изымая документацию и допрашивая свидетелей. Изъятая документация изучается, назначен комплекс судебных экспертиз.

"Только по результатам расследования будут достоверно установлены все обстоятельства трагедии, на основании чего следствие примет процессуальное решение", - добавили в СКР.

Напомним, самолет "Саратовских авиалиний" упал в Подмосковье 11 февраля, на борту находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли.