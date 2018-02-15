На Южном Урале 10 лет тюрьмы получила женщина, убившая свою 4-месячную дочь

В Челябинской области осудили Алену Чеченеву - женщина признана виновной в убийстве своей 4-месячной дочери.

В 2016 году ей уже был вынесен обвинительный приговор, однако женщина обратилась в Конституционный Суд с жалобой об ограничении действующим уголовно-процессуальным законодательством ее конституционного права на рассмотрение уголовного дела судом с участием присяжных заседателей - суд признал доводы обоснованными и направил уголовное дело на новое рассмотрение.

23 февраля 2015 года обвиняемая в своем доме в поселке Бреды, желая убить свою дочь, не менее четырех раз ударила ее по голове тупым твердым предметом - девочка скончалась на месте.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.