В Екатеринбурге рухнула крыша жилого дома, пострадали трое - в том числе двое детей

В Екатеринбурге два часа назад рухнула крыша жилого дома.

Инцидент произошел около 21.00 15 февраля в двухподъездном доме барачного типа №16А в переулке Суворовском, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области.

В результате частичного обрушения потолка в одной из квартир пострадали хозяин и два его внука 2 и 9 лет - мальчики с травмами доставлены в больницу, мужчина от госпитализации отказался. Из дома эвакуировали 23 жильцов.

Как рассказывают жители, в доме проводился капитальный ремонт кровли - строение эксплуатирует управляющая компания "УЖК ЖКО - Екатеринбург".

"Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку по факту ненадлежащей эксплуатации многоквартирного дома со стороны управляющей организации, установит, действительно ли проводился в данном доме капитальный либо текущий ремонт, какая организация проводила его ремонт, соблюдены ли сроки его проведения. Будут запрошены медицинские документы о состоянии здоровья детей, после чего будет дана, в том числе, уголовно-правовая оценка в связи с их травмированием в результате инцидента", - отметили в надзорном ведомстве.