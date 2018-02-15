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15.02.2018
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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
культура ;  | комментариев: 4
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Новости
15.02.2018 20:32 Мск (22:32 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
Глава Минтранса РФ Соколов: "Экспертам удалось расшифровать речевой самописец самолета Ан-148"
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Максим Соколов, министр транспорта РФ (2015) | Фото: Накануне.RU

Находясь на полях Российского инвестиционного форума в Сочи, министр транспорта РФ Максим Соколов, отвечая на вопросы журналистов отметил, что экспертам Межгосударственного авиационного комитета удалось расшифровать речевой самописец самолета Ан-148, который разбился в Московской области 11 февраля, передает РИА "Новости".
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Как отметил Соколов, информацию, записанную на звуковом самописце, удалось расшифровать.

"Ее примут к рассмотрению причин катастрофы", - добавил Соколов.

Как сообщало Накануне.RU, ранее 15 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что перед самым падением в кабине началась паника и пилоты уже не контролировали ситуацию. Напомним, самолет "Саратовских авиалиний" упал в Подмосковье 11 февраля, на борту находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли.



Развитие сюжета: Ранее 15.02.2018 21:39 Мск
Материалы МАК приобщены к уголовному делу, расследуемому по факту крушения самолета Ан-148

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15.02.2018 20:32 Мск | Сочи | Михаил Белокрылов
22:32 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.02.2018 11:42 Мск
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Глава Минтранса РФ Соколов: "Экспертам удалось расшифровать речевой самописец самолета Ан-148"
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