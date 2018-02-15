Глава Минтранса РФ Соколов: "Экспертам удалось расшифровать речевой самописец самолета Ан-148"

Находясь на полях Российского инвестиционного форума в Сочи, министр транспорта РФ Максим Соколов, отвечая на вопросы журналистов отметил, что экспертам Межгосударственного авиационного комитета удалось расшифровать речевой самописец самолета Ан-148, который разбился в Московской области 11 февраля, передает РИА "Новости".

Как отметил Соколов, информацию, записанную на звуковом самописце, удалось расшифровать.

"Ее примут к рассмотрению причин катастрофы", - добавил Соколов.

Как сообщало Накануне.RU, ранее 15 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что перед самым падением в кабине началась паника и пилоты уже не контролировали ситуацию. Напомним, самолет "Саратовских авиалиний" упал в Подмосковье 11 февраля, на борту находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли.