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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
культура ;  | комментариев: 4
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Турчинов признал, что Януковича отстранили "по понятиям", а Крымом пожертвовали ради легализации Порошенко
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турчинов, киев, хунта (2014) | Фото:zadonbass.org

Глава СНБО Украины Александр Турчинов сделал ряд признаний в суде по делу о "госизмене" Виктора Януковича. В частности, он признал, что Януковича отстранили "по понятиям", а Крым стал разменной монетой для сохранения власти над Украиной, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Человек, который сбежал с имуществом, не может быть президентом Украины", - сказал Турчинов, не приведя законных оснований для его отстранения.

На вопрос, почему в Крыму не ввели военное положение, он ответил, что это помешало бы проведению президентских выборов, а "Украине был нужен легитимно избранный президент", что нужно было провести по процедуре. На вопрос адвоката, почему же эта процедура не была выдержана при исчезновении Януковича, Турчинов сказал, что "надо было спасать страну", "счет шел на часы и даже минуты".

Фактически Турчинов признал, что в захвате власти "счет шел на минуты", а с Крымом можно было подождать несколько месяцев, чтобы избрать президента. То есть он подтвердил, что по существу Крымом пожертвовали ради легализации Петра Порошенко. В то же время, по словам Турчинова, Януковича хотели вернуть в Киев для того, чтобы он продолжал исполнять обязанности президента. Это противоречит показаниям о намерении избрать нового президента.

При этом он заявил, что отдавал приказ штурмовать здание парламента Крыма, но силовики не смогли выполнить задачу из-за того, что "некому было выполнять", а крымчане поддерживали новую власть Крыма.

"Через несколько часов мне сообщили, что они смогли лишь окружить эти здания, но под давлением агрессивно настроенных гражданских людей не смогли выполнить задание и вынуждены были разойтись", – сказал Турчинов.

Примечательно также пренебрежение, высказанные Турчиновым в ответ на вопрос о том, что думали в Крыму о новой власти в Киеве. "Я не знаю народа Крыма. Я знаю украинский народ", - сказал он.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что это он отдавал приказ о захвате парламента Крыма. О том, что Крымом "откупились" за власть в Киеве, заявлял адвокат Януковича Виталий Сердюк. А о сдаче Крыма в обмен на избрание Порошенко говорил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

крым, верховный совет, митинг(2014)|Фото:Ukrafoto

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15.02.2018 20:05 Мск | Евгений Чернышёв
22:05 Екб


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Турчинов признал, что Януковича отстранили "по понятиям", а Крымом пожертвовали ради легализации Порошенко
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