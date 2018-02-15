Турчинов признал, что Януковича отстранили "по понятиям", а Крымом пожертвовали ради легализации Порошенко

Глава СНБО Украины Александр Турчинов сделал ряд признаний в суде по делу о "госизмене" Виктора Януковича. В частности, он признал, что Януковича отстранили "по понятиям", а Крым стал разменной монетой для сохранения власти над Украиной, передает корреспондент Накануне.RU.

"Человек, который сбежал с имуществом, не может быть президентом Украины", - сказал Турчинов, не приведя законных оснований для его отстранения.

На вопрос, почему в Крыму не ввели военное положение, он ответил, что это помешало бы проведению президентских выборов, а "Украине был нужен легитимно избранный президент", что нужно было провести по процедуре. На вопрос адвоката, почему же эта процедура не была выдержана при исчезновении Януковича, Турчинов сказал, что "надо было спасать страну", "счет шел на часы и даже минуты".

Фактически Турчинов признал, что в захвате власти "счет шел на минуты", а с Крымом можно было подождать несколько месяцев, чтобы избрать президента. То есть он подтвердил, что по существу Крымом пожертвовали ради легализации Петра Порошенко. В то же время, по словам Турчинова, Януковича хотели вернуть в Киев для того, чтобы он продолжал исполнять обязанности президента. Это противоречит показаниям о намерении избрать нового президента.

При этом он заявил, что отдавал приказ штурмовать здание парламента Крыма, но силовики не смогли выполнить задачу из-за того, что "некому было выполнять", а крымчане поддерживали новую власть Крыма.

"Через несколько часов мне сообщили, что они смогли лишь окружить эти здания, но под давлением агрессивно настроенных гражданских людей не смогли выполнить задание и вынуждены были разойтись", – сказал Турчинов.

Примечательно также пренебрежение, высказанные Турчиновым в ответ на вопрос о том, что думали в Крыму о новой власти в Киеве. "Я не знаю народа Крыма. Я знаю украинский народ", - сказал он.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что это он отдавал приказ о захвате парламента Крыма. О том, что Крымом "откупились" за власть в Киеве, заявлял адвокат Януковича Виталий Сердюк. А о сдаче Крыма в обмен на избрание Порошенко говорил посол Украины в Польше Андрей Дещица.