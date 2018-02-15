Кабмин внес изменения в правила проведения техосмотра транспортных средств в России

Кабмин внес изменения в правила проведения техосмотра транспортных средств. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном портале правовой информации.

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Согласно документу, транспортные средства должны быть укомплектованы знаков аварийном остановки, огнетушителями, а также медицинскими аптечками.

Кроме того, постановление запрещает водителю управлять машиной при повреждениях и дефектах усилителя руля. Также прописано требование установки шипованной резины на все четыре колеса.

В документе прописана продолжительность технической диагностики для разных видов транспортных средств.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что Минэкономразвития РФ намерено исключить ситуации, когда диагностическая карта (документ с результатами техосмотра) выдается владельцу машины, которая на пункт ТО не приезжала. Согласно пакету поправок, процесс техосмотра должен будет обязательно фиксироваться на видео, а итоговая съемка - загружаться в централизованную базу Единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО).