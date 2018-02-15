Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев не исключил возможность изменения налоговой системы РФ после детального обсуждения. Об этом он заявил в эфире телеканалу "Россия 24", передает ТАСС.

"Какие-то изменения (в налоговой системе) назрели, но их нужно обсудить, сделать это открыто и не создавать условия, которые кардинальным образом будут отличаться от тех, что есть", - сказал глава кабмина.

По его словам, при этом бизнес "может чувствовать себя спокойно", и простым гражданам также не стоит опасаться введения "каких-то обременительных налогов или новых платежей.

"Ничего подобного мы делать не должны, всякие изменения в налоговой системе должны быть сбалансированными и предварительно обсужденными и с экспертным сообществом, да и просто с людьми", - подчеркнул Медведев, указав, однако, что "не нужно стоять на месте, а нужно развиваться".

Премьер также считает, что договоренность об отсутствии изменений в налоговой системе страны правительство соблюдает.