В МИД РФ рассказали о процессе проведения выборов президента РФ за рубежом, передает МИА "Россия сегодня".

Так, по состоянию на 1 января 2018 г. наибольшее количество избирателей зарегистрировано в ФРГ - 487 тысяч человек, уточнила официальный представитель дипведомства Мария Захарова. "В Молдавии - 189 тысяч, Израиле - 146 тысяч, Эстонии - 114 тысяч, США - 104 тысячи, Абхазии - 89 тысяч, Украине - 74 тысячи, Казахстане - 73 тысячи, Белоруссии - 67 тысяч, Латвии - 63 тысячи", - отметила она.

В страны с большим количеством избирателей планируется дополнительно направить сотрудников центрального аппарата МИД, подчеркнула Захарова.

Кроме того, представитель МИД РФ отметила, что в мусульманских странах голосование будет проводиться 16 марта, поскольку 18 марта там является рабочим днем.

"Всего по состоянию на 14 февраля загранучреждениями МИД РФ создано 378 избирательных участков в 145 странах мира", - резюмировала Захарова.

Как сообщало Накануне.RU, по данным ВЦИОМ, более 80% россиян намерены прийти на президентские выборы.