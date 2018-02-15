Сотрудник спецназа погиб в ходе спецоперации по ликвидации боевика в Дагестане

Сотрудник спецназа погиб при проведении спецоперации по ликвидации боевика в Дагестане, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.

Режим контртеррористической операции был введен с 11.50 в Унцукульском районе Дагестана.

"В результате принятых мер бандит был блокирован на участке горно-лесистой местности около села Харачи. На требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь из автоматического оружия. В ходе последовавшего затем боеконтакта преступник был нейтрализован", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, боевик ранее являлся главарем т.н. харачинской банды и c 2011 года находился в федеральном розыске. "Уничтоженный главарь был причастен к ряду преступлений террористической направленности, в том числе к подрыву автоколонны внутренних войск в декабре 2013 года", - отметили в НАК.

Уточняется, что пострадавших среди гражданского населения не, однако в ходе спецоперации погиб один сотрудник спецназа, а также имеются раненые.