В Кургане преподаватель колледжа за деньги и подарки ставила зачеты студентам

В Кургане будут судить преподавателя колледжа, которая за деньги и подарки ставила студентам положительные оценки на зачетах и экзаменах.

Свои преступные схемы женщина осуществляла на протяжении двух лет, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Студенты передавали деньги через посредника - набрав необходимую сумму, он передавал вознаграждение либо покупал конкретный подарок по заказу преподавателю. При этом взяточнице также передавался список лиц, сдавших денежные средства и которым необходимо было выставить хорошие оценки.

"Всего в ходе расследования уголовного дела выявлено 82 факта получения взяток и 48 фактов совершения служебных подлогов", - добавили в СК.

Сейчас в отношении обвиняемой в ходе следствия была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время следствие по делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время его по существу рассмотрит суд.