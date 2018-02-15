На инвестиционном форуме в Сочи подписали соглашение о строительстве ледовой арены в Озерске

На Российском инвестиционном форуме подписано соглашение о строительстве универсальной крытой ледовой арены "Высота" в ЗАТО Озерск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Соглашение заключили правительство Челябинской области, Группа ЧТПЗ и ГК "РОСАТОМ".

Губернатор Борис Дубровский напомнил, что Озерск получил статус ТОСЭР, а значит в город придут инвесторы и появятся новые рабочие места.

"Строительство ледовой арены - это один из шагов, направленных на то, чтобы социальный комплекс и индустрия семейного отдыха соответствовала по темпам развития тем задачам, которые стоят перед бизнесом", - заявил он.

Акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров, что новая ледовая арена является важным инфраструктурным проектом для Озерска.

"В результате эффективного государственно-частного партнёрства горожане, прежде всего, дети, молодёжь, получат в шаговой доступности современнейший спортивный объект для занятий хоккеем, фигурным катанием, конькобежным спортом, а для многих юных озерчан ледовая академия откроет дорогу в мир профессионального спорта", - считает он.

Строительство арены планируется начать во втором полугодии 2018 года и завершить в 2019 году. Общая стоимость проекта 500 млн рублей, средства будут направлены из областного бюджета, Группы ЧТПЗ и ПО "Маяк".

Проект предусматривает строительство крытой ледовой арены на 400 зрителей, спортивной площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола, а также открытой тренажерной площадки.