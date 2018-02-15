Стрелку в школе во Флориде предъявлено обвинение в убийстве 17 человек

Стрелку в школе во Флориде предъявили обвинение в предумышленном убийстве 17 человек. Об этом сообщили в пресс-службе шерифа округа Броуард, передает МИА "Россия сегодня".

Шериф подтвердил, что подозреваемый - Николас Круз 1999 года рождения, является бывшим учеником этой школы.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, после стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Парклэнд Флориде в больницу города Помпано-Бич поступили восемь человек, а также сам стрелявший. Погибли 17 человек. Ранее СМИ информировали, что огонь открыл бывший ученик, которого выгнали из школы из-за проблем с дисциплиной.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу.