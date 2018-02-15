В Челябинске за незаконное предпринимательство и мошенничество осудили экс-сотрудника МЧС

В Челябинске осудили бывшего сотрудника МЧС региона Сергея Юровского за мошенничество и незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Южному Уралу.

"Приговором суда Юровскому назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно. Судом удовлетворены иски потерпевших о взыскании с осужденного сумм причиненного ущерба. В рамках расследования уголовного дела следователем СК внесено представление начальнику ГУ МЧС России по Челябинской области с требованием об устранении причин, способствовавших совершению преступления", - добавили в СК.

Как сообщало Накануне.RU, с 2010 по 2016 год мужчина занимал в управлении руководящие должности, при этом он не имел права вести предпринимательскую деятельность - это запрещено законом РФ. Через доверенных лиц Юровский учредил ООО "Пожарный декларант" и давал указания подчиненным сотрудникам о направлении хозяйствующих субъектов для выполнения различных работ в указанную организацию. Хозяйствующим субъектам организация выдавала фиктивные заключения по оценке пожарных рисков объектов защиты противопожарным требованиям. Фактически же такие исследования не проводились. За выдачу фиктивных документов обвиняемым были получены средства в сумме более 12,5 млн рублей.

Ранее по ходатайству следователя судом был наложен арест на денежные средства обвиняемого в сумме 640 тыс. рублей.