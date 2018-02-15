На Южном Урале в МЧС рассказали о сложностях при тушении пожаров на Коркинском разрезе

Сотрудники МЧС участвуют в работах по локализации и охлаждению зон самонагревания на Коркинском угольном разрезе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.

Совместно с компанией "Промрекультивация" разработан и утвержден план работы подразделений Главного управления МЧС России по Челябинской области. Работы будут проводиться в три этапа, сейчас проводятся мероприятия второго этапа.

Специалисты Копейского военизированного горноспасательного отряда наряду с коллегами из Специализированной пожарно-спасательной части в круглосуточном посменном режиме проводят мероприятия по охлаждению и локализации зоны самонагревания породно-угольного отвала.

В региональном управлении МЧС отмечают сложные условия работы.

"Горноспасатели и сотрудники спецчасти задействуют специальное оборудование, позволяющие работать человеку на максимально близком расстоянии к зоне самонагревания породы. Самая большая сложность кроется в доставке огнетушащих веществ к очагу пожара, который скрыт горной породой", - отметили в ведомстве.

Также проводится мониторинг экологической обстановки вблизи разреза. Отмечается положительная динамика улучшения обстановки.

Напомним, с 1 февраля на Коркинском разрезе действует три эндогенных пожара на площади 410 кв.м. Экологи считают, что одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха является угольный разрез.