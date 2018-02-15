В Кургане будут судить бизнесменов за попытку обмануть своего поставщика из Омска

Три бизнесмена из Кургана обвиняются в покушении на мошенничество и в фальсификации доказательств по гражданскому делу.

В 2015 году обвиняемые заключили договор с местным застройщиком на поставку и установку пластиковых окон в количестве более 1 тыс. 200 штук в помещениях одной из новостроек Кургана, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Также обвиняемые заключили в свою очередь договор на производство и поставку оконных блоков с компанией из Омска. Стоимость сделки, согласно договору, составляла более 5,5 млн рублей. Получив предоплату в размере более 4 млн рублей по договору, компания из Омска привезла на объект в Курган более 800 оконных блоков. После осуществления поставки окон и комплектующих к ним в соответствии с произведенной предоплатой обвиняемые организовали и произвели их установку на объекте у основного заказчика, после чего подписали с застройщиком акт приема выполненных работ.

Далее, рассчитывая на недостаточность финансово-хозяйственных и товарно-сопроводительных документов, имеющихся у поставщика из Омска, обвиняемые обратились в суд с исковым заявлением о возврате денежных средств, направленных организации из Омска в качестве предоплаты за якобы не поставленные окна в размере более 3,7 млн рублей и 500 тыс. руб. договорной неустойки. При этом, поддерживая свои исковые требования обвиняемые изготовили и предоставили в Арбитражный суд Курганской области фальсифицированные документы, свидетельствующие о том, что поставка оконных конструкций была произведена не компанией из Омска, а аффилированным к индивидуальному предпринимателю юридическим лицом, в котором двое из обвиняемых являлись руководителями.