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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
культура ;  | комментариев: 4
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Новости
15.02.2018 16:38 Мск (18:38 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
"ЕР" перед выборами президента избавляется от законопроектов: льготы многодетным - нет, изменение взноса за капремонт - нет
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Госдума, депутаты играют (2017) | Фото: from-ua.com

Сегодня более полусотни вопросов, стоящих в повестке заседания Госдумы для принятия в первом чтении, могут быть отклонены, - передает корреспондент Накануне.RU.
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Еще до обеденного перерыва нижняя палата российского парламента отклонила уже 10 инициатив, авторами которых выступают депутаты думских фракций КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".

Четко прослеживается тендеция, когда докладчик представляет законопроект, приводит аргументы, подтверждающие его социальную и общественную значимость, а затем содокладчик (в каждом случае это депутат-"единоросс") приводит контраргументы и предлагает документ отклонить.

В итоге "за" голосуют коммунисты, либерал-демократы и "справедливороссы", а парламентское большинство, представленное "Единой Россией", вообще не нажимает кнопки…

"Их судьба [законопроектов] предопределена, но они должны быть рассмотрены, чтобы парламентарии высказали свою позицию, - пояснил Накануне.RU свердловский депутат Госдумы, член фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Ионин. – Но во многих [отклоненных] законопроектах есть рациональное зерно, мы об этом говорим и, как показывает практика, в ходе таких обсуждений рождаются либо совместные инициативы [от нескольких фракций], либо даже инициативы правительства".

Тем не менее, механизм таков, что для прохождения проекта закона через сито первого чтения, его должны одобрить на уровне исполнительной власти страны. А затем документ уже без проблем будет поддержан фракцией "Единая Россия", ответственным комитетом Госдумы и в дальнейшем - на самом заседании парламента…

"К сожалению, система современного парламентаризма в России такова, что пока не поднимешь острые вопросы с трибуны [Госдумы], не попытаешься их обосновать, не набьешь шишек, даже здравые инициативы не превратятся в законы", - констатирует парламентарий.

Однако, по словам депутата, даже понимая всю обреченность сегодняшних, по его словам, "плясок на трибуне", становится обидно, когда единороссы "заворачивают" здравые инициативы коллег из других партий.

"Сначала большинство голосует против, а потом к тебе подходит от них и говорит "чего ты переживаешь, мы так-то "за", но партийная позиция, не можем по-другому". Раздражает подобный формализм [единороссов] - когда есть отрицательное заключение правительства, голосовать "против", когда положительное, голосовать "за". Это сильно осложняет работу, поскольку приходится тратить большое количество времени на все эти "ритуальные" действия".

Отвечая на вопрос Накануне.RU, за какой из десяти уже отклоненных законопроектов обидно больше всего, депутат заявил, что ими были "зарезанные" изменения к статьям Жилищного кодекса РФ в части установления минимального и максимального размера взноса за капремонт.

"Сегодня даже в сопоставимых регионах очень существенная разница таких платежей, - отметил Ионин. – Эти средства должны не отдаваться на откуп местным чиновникам, нормативы отчислений следует устанавливать на уровне федерального центра, который понесет ответственность за эту цифру, в том числе финансовую. Аргументы для отклонения сегодня были просто смехотворные. Содокладчик ссылался на методику Минстроя, которая в свое время была "зарезана" Минюстом и, собственно, не является официальной, ей даже не пользуются в ряде регионов. Видимо, пока не придет прямое указание свыше, инициативу не примут".

Еще один проект от ЛДПР предусматривал налоговые льготы для многодетных семей, которые предлагалось освободить от транспортного налога, если мотор автор имеет мощность 200 л.с.

По мнению парламентария, сегодня Госдума отклонит как минимум еще десяток законопроектов, ранее инициированных представителями КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России".

Другие новости по темам: Государственная Дума, законопроект, партии, КПРФ, Единая Россия, Справедливая Россия, ЛДПР, Дмитрий Ионин
15.02.2018 16:38 Мск | Андрей Яловец
18:38 Екб


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"ЕР" перед выборами президента избавляется от законопроектов: льготы многодетным - нет, изменение взноса за капремонт - нет
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