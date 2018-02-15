Фармацевты выступили против продажи лекарств в магазинах

Министерство промышленности и торговли РФ предлагает разрешить продажу безрецептурных лекарств в продовольственных магазинах, чтобы сделать препараты "доступнее населению". Ведомство намерено внести законопроект в Госдуму, несмотря на то, что при его подготовке не учитывалось мнение фармацевтического и медицинского сообщества. Более того, подавляющее большинство экспертов (99,5%) раскритиковали проект закона во время его публичного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. Сегодня свое отношение к предлагаемым изменениям на "нулевом чтении" в Общественной палате РФ высказали фармацевты, медики и юристы. Практически все собравшиеся сочли инициативу опасной для жизни и здоровья граждан и выгодной коммерческим (зачастую иностранным) организациям, передает корреспондент Накануне.RU.

По задумке чиновников Минпромторга, продавать безрецептурные лекарственные препараты должны не только аптеки и "торговые организации" при наличии лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

"Свободная реализация лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта, в торговых организациях позволит повысить уровень их доступности, в том числе безрецептурных жаропонижающих, противопростудных препаратов, средств наружного применения, витаминов, желудочно-кишечных, абсорбирующих препаратов, а также создаст дополнительные условия для своевременного пополнения домашней аптечки, что позволит экономить время особенно для занятой части населения. Кроме того, в рамках сложившейся монополии фармацевтических и медицинских организаций, имеющих исключительное право на продажу лекарственных препаратов, реализация в магазинах лекарств, отпускаемых без рецепта, простимулирует развитие конкуренции в данной отрасли и приведет к снижению цен на отдельные категории лекарств", - говорится в пояснительной записке.

"Следующим шагом, видимо, будет устранение монополии врачей на оказание медуслуг!" – прокомментировал сопроводительный документ гендиректор ООО "Нео-фарм" Евгений Нифантьев.

Там же приводится отсылка к зарубежному опыту: якобы в США без рецепта можно купить витамины, сиропы от кашля, ряд антигистаминных препаратов, глазные капли, гомеопатические средства, реализуемые в продовольственных магазинах, а Германии и Великобритании лекарства разделены на два типа: одни продаются исключительно в аптеках, другие можно найти в неспециализированных магазинах.

Участников "нулевого чтения" эти доводы не убедили. Так, руководитель экспертно-аналитического центра при ОП РФ Кирилл Акимов отметил, что наделение торговых организаций правом продавать лекарства обернется тем, что работники торговли будут приравнены к фармацевтам, а магазины с фармацевтическими лицензиями смогут самостоятельно изготавливать препараты.

Эксперты, не поддержавшие концепцию законопроекта, назвали проблему доступности надуманной и ничем не обоснованной, ведь сегодня в торговых центрах действует множество аптечных пунктов. При этом инициатива влечет немало рисков.

Председатель общественного совета при Министерстве здравоохранения Российской Федерации Наталья Аксенова подчеркнула, что законопроект может нанести непоправимый вред населению страны: у каждого препарата есть побочные действия, и никто не может гарантировать безопасность приема безрецептурного препарата.

Кроме того, в России отсутствует перечень безрецептурных препаратов, напомнила Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС), кандидат фармацевтических наук Нелли Игнатьева.

"Лекарство - это химическая формула, оно применяется для лечения заболевания. У врачей и фармацевтов с 13-го века действует правило "не навреди". Лекарственные препараты всегда имели право отпускать специалисты – фармацевты. В результате неконтролируемого самолечения мы можем получить побочные эффекты", - сказала Нелли Игнатьева.

В мире только 200 лекарств и миллион наименований, отметил юрист Янис Юкша.

"Зная, сколько стоит "билет вхождения" в "Ашан", я задаюсь мыслью – а не лоббизм ли это крупных организаций, которые продают свои никчемные лекарства? В мире существуют возможные ограничение меры, а такая чувствительная сфера, как здоровье людей, требует пристального внимания государства", - отметил юрист.

Всероссийский союз пациентов также выразил озабоченность законопроектом.

"Мы не видим проблемы – доступность аптек широка, аптечные пункты присутствуют во многих сетях. Есть конкуренция. Но если закон размывает требования к лицензионным требованиям и качеству продукта, то я не могу согласиться с такими целями и задачами", - заявил сопредседатель союза Юрий Жулев.

"Мы хотим, чтобы население активнее покупало антибиотики и антимикробные препараты в свободном доступе?! Наше население отличается колоссальный уровнем безответственного самолечения! Существуют колоссальные риски покупки того, чего не надо", - заметила директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

360 млрд руб. – такой оборот был по лекарственным препаратам, которые не подвергаются регулированию цены. Именно на такую сумму рассчитывают магазины, ради которых вносится законопроект, добавил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

"Теперь мы понимаем, в каком кризисе отрасль! Это и самолечение, которое связано с низкой доступностью медицинской помощи (записываться надо за две недели), это и проблемы передозировки…" – отметил исполнительный директор ассоциации компаний розничной сети АКОРТ Владимир Ионкин.

Однако не все присутствующие высказались против поправок. Представители логистических сетей и сферы торговли, предупредив, что ничего не смыслят в фармацевтике, заявили, что магазины давно бы получили желаемую прибыль, ради которой якобы вносится законопроект. А все озвученные фармацевтами риски "преувеличены".

"Вот именно - мы в фармации ничего не понимаем, но идем в чужую схему регулировании со своими правилами! Получается, Минпромторг, понимая, что торговые сети не смогут выдержать честной рыночной конкуренции, начинает вмешиваться в регулирование обращения лекарственных средств. Какова цель этого закона? Если простым языком, то цель - это свобода граждан на пополнение домашней аптечки и удовлетворение потребности в платежеспособности постоянно лечащихся офисных клерков", - подчеркнула исполнительный директор "Аптечной гильдии" Елена Неволина.

По ее словам, изменения в статью об изготовлении медицинских препаратов могут привести к тому, что в "торговые организации" начнут отгружать наркотики и психотропные препараты.

"К первому чтению такие некачественные документы допускать стыдно со стороны Минпромторга", - заключила эксперт.

Ответить на критику на слушаниях было некому: представители Минпромторга и Роспотребнадзора приглашение на "нулевое чтение" проигнорировали.

"Да, это халтура, но мы ко второму чтению подшаманим", - привел слова представителей Минпромторга, которые прозвучали на обсуждении законопроекта 18 января, гендиректор ООО "Нео-фарм" Евгений Нифантьев. Он обратил внимание на то, что ведомство организовало общественное обсуждение поправок в самое неподходящее время – с 20 декабря по 17 января.

"Новый год и праздничные дни – не самое удачное время для обсуждения законопроекта, от которого зависит жизнь и здоровье граждан нашей страны. 99,5% высказалось против принятия законопроекта. Но Минпромпторг 18 января объявил, что продолжит работу по трансформации документа в законодательный акт для упрощения лицензирования торговых организации. Мы протестуем против политики двойных стандартов! Одним организациям (аптекам, - прим. Накануне.RU) – полноценное лицензирование, другим – упрощенное в уведомительном порядке", - заявил Евгений Нифантьев.

По его подсчетам, цены на рецептурные препараты могут вырасти от 11 до 16% после принятия законопроекта.

Продажа лекарств в магазинах выгодна отдельным производителям, не заинтересованным в здоровье российских граждан, заметил председатель экспертного совета комитета общероссийской общественной организации "Деловая Россия" по развитию фармацевтической отрасли Игорь Крылов.

"Это выгодно определенным производственным группам. Есть абсолютные выгодоприобретатели, они локализуются не в России. Есть компании, которые занимаются и фармацевтическими, и не фармацевтическими продуктами. У этих производителей есть линейка 30-40 салфеток и памперсов, у них есть и обезболивающие, но они никогда не войдут в эти сети, потому что их портфель настолько велик, что они полностью заблокируют присутствие в кассовой зоне", - сказал Крылов.

Эксперты выразили опасения в том, что торговые сети будут продавать просроченные лекарства, переклеивая этикетки со сроком годности как зачастую делается с продуктами, а из-за ухода части товаров из аптеки встанет вопрос об их выживаемости.

Озвученные на сегодняшнем заседании замечания войдут в итоговое заключение ОП РФ, которое будет направлено адресатам, в том числе авторам законопроекта из Минпромторга.