Сторонники Навального и штабы Грудинина договорились о сотрудничестве

Сторонники Алексея Навального и представители штабов Павла Грудинина от ПДС НПСР договорились о совместном наблюдении за ходом голосования на президентских выборах 18 марта 2018 года. Об этом говорится на сайте координатора ПДС НПСР, поддержавшего выдвижение Грудинина от КПРФ, Юрия Болдырева, передает корреспондент Накануне.RU.

Как отмечается, переговоры об этом начались ещё месяц назад. На такой договоренности настаивали в связи с намерением максимально полно "перекрыть наблюдателями избирательные участки".

"На сегодняшний день во всех регионах между координаторами ПДС НПСР и координаторами штабов Навального имеются договорённости о том, что активисты Алексея Навального будут включены в качестве наблюдателей от Павла Грудинина на избирательных участках в день голосования там, где не будет хватать наблюдателей от КПРФ и от ПДС НПСР", - говорится в сообщении.

В частности, в Пермском крае и в Пензенской области стороны уже подписали меморандум о подобном взаимодействии.

"Со стороны Павла Грудинина в Пермском крае меморандум подписали координатор ПДС НПСР в Пермском крае Андрей Трибунский и начальник пермского штаба ПДС НПСР Василий Шиховцов. Со стороны Алексея Навального - координатор пермского штаба Наталья Вавилова", - сказано в сообщении на сайте координатора ПДС НПСР.

Устные договоренности о совместном наблюдении на выборах главы государства получены в Ижевске и Екатеринбурге. В Ижевске о такой готовности взаимодействовать заявили координатор ПДС НПСР Вячеслав Кожевников и координатор удмуртского штаба Алексея Навального Сергей Урбан.

В Екатеринбурге устно договорились координатор штаба ПДС НПСР Владимир Шулаев и координатор екатеринбургского штаба Алексея Навального Виктор Бармин.

Так, в четырёх регионах России контроль за ходом голосования на выборах 18 марта "будет более плотным и пристальным".

"Хотелось бы, что бы таких молодых людей были не сотни, а тысячи и не в четырёх регионах, а по всей стране, чтобы договорённости были подписаны в Москве - на федеральном уровне", - сказано на странице Юрия Болдырева. Подобные договорённости "будут прекрасным примером организации населения на его защиту и дееспособности будущей народной власти, а также конструктивного сотрудничества с реальной оппозицией".

Напомним, что при этом Навальный и его сторонники агитируют за бойкот голосования - так называемую "забастовку выборов". В ходе поездки Павла Грудинина в Екатеринбург представители КПРФ предложили и мэру Евгению Ройзману, активно выступающему в поддержку Навального и идеи бойкота, стать наблюдателем в день голосования.

Также отметим, что кампанию Грудинина курирует несколько штабов, в КПРФ его возглавляет Геннадий Зюганов, свою работу ведут и представители ПДС НПСР, мы уже писали о том, что не по всем вопросам их действия скоординированы.