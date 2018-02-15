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Общественники Перми презентовали документы об участнике Гражданской войны Степане Окулове, говорящие об его доблести
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Степан Окулов (2018) | Фото: eotperm.ru

В Перми на площадке краевого отделения "Сути времени" состоялась презентация документов о герое Гражданской войны Степане Окулове. Общественники привлекли даже военный архив, чтобы очистить память о пермяке от всех мифов, которые выставляют его в неприглядном свете, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Презентация материалов, посвященных Степану Окулову, прошла 14 февраля. Мы большую часть подробно зачитали. Среди прочего была неизданная рукопись бывшего директора пермского архива новейший истории Вадима Светлакова, называющаяся "Анти-Сивков, или история судилища над Окуловым". Доктор исторических наук, профессор ПГНИУ Михаил Суслов, присутствовавший на презентации, изучал жизнь Окулова и хорошо знал Светлакова. Суслов отметил, что те краеведы, которые говорят, будто Окулов присваивал себе чужие награды, не отбивал Пермь у Колчака, вменяют ему сдачу Перми, не правы. Эти сведения основаны на слухах и домыслах, но не на документах. Комиссия Сталина и Дзержинского изучала материалы сдачи Перми и решила, что он не виноват, поле чего Окулов продолжил борьбу с белыми", - рассказал Накануне.RU глава краевого отделения "Сути времени" Павел Гурьянов.

По его словам, неизданная рукопись расставляет все по своим местам.

"В черновой рукописи подробно, со ссылкой на документы и архивы, все эти мифы опровергнуты. Особое удивление вызывает то, что нынешний глава архива новейшей истории Сергей Неганов входит в комиссию по переименованию, созданную краевыми властями. А комиссия эта "взялась" и за Окулова. Рукопись бывшего директора архива, который разоблачает мифы, лежит в архиве. Вопрос: Неганов не знает, какие документы лежат в его архиве? Или он ведет политическую игру? Он до недавнего времени руководил департаментом внутренней политики губернатора, это очень опытный политик и политолог. Когда 80 – 95% общества – против переименования, Неганов осознанно затевает конфликт власти и общества?" - сказал Гурьянов.

Степан Окулов(2018)|Фото: eotperm.ru

Степан Окулов

Он уточнил, что в 1970-х, когда начиналась кампания против Окулова, историки-краеведы изучали данные его полка, донесения.

"Они пришли к выводу, что у Окулова есть большие заслуги. Историки попросили дать справку института военной истории минобороны, это ведущий в стране военный институт. Согласно справке из него, Окулов имеет большие боевые заслуги. Это ставит крест на всех размышлениях самопровозглашенных краеведов", - резюмирует Гурьянов.

Напомним, комиссия по вопросам присвоения наименований территориям общего пользования предлагает изменить названия улиц, которые названы "в честь лиц, причастных к массовым внесудебным расправам, убийствам и террористической деятельности". В состав комиссии вошел 21 человек. Среди них "авторитетные историки, краеведы, представители духовенства и конфессий". При этом коммунисты и общественники категорически против нововведения.

Улица Окулова(2018)|Фото: Павел Гурьянов

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18:10 Екб


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Общественники Перми презентовали документы об участнике Гражданской войны Степане Окулове, говорящие об его доблести
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