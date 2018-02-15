Общественники Перми презентовали документы об участнике Гражданской войны Степане Окулове, говорящие об его доблести

В Перми на площадке краевого отделения "Сути времени" состоялась презентация документов о герое Гражданской войны Степане Окулове. Общественники привлекли даже военный архив, чтобы очистить память о пермяке от всех мифов, которые выставляют его в неприглядном свете, передает корреспондент Накануне.RU.

"Презентация материалов, посвященных Степану Окулову, прошла 14 февраля. Мы большую часть подробно зачитали. Среди прочего была неизданная рукопись бывшего директора пермского архива новейший истории Вадима Светлакова, называющаяся "Анти-Сивков, или история судилища над Окуловым". Доктор исторических наук, профессор ПГНИУ Михаил Суслов, присутствовавший на презентации, изучал жизнь Окулова и хорошо знал Светлакова. Суслов отметил, что те краеведы, которые говорят, будто Окулов присваивал себе чужие награды, не отбивал Пермь у Колчака, вменяют ему сдачу Перми, не правы. Эти сведения основаны на слухах и домыслах, но не на документах. Комиссия Сталина и Дзержинского изучала материалы сдачи Перми и решила, что он не виноват, поле чего Окулов продолжил борьбу с белыми", - рассказал Накануне.RU глава краевого отделения "Сути времени" Павел Гурьянов.

По его словам, неизданная рукопись расставляет все по своим местам.

"В черновой рукописи подробно, со ссылкой на документы и архивы, все эти мифы опровергнуты. Особое удивление вызывает то, что нынешний глава архива новейшей истории Сергей Неганов входит в комиссию по переименованию, созданную краевыми властями. А комиссия эта "взялась" и за Окулова. Рукопись бывшего директора архива, который разоблачает мифы, лежит в архиве. Вопрос: Неганов не знает, какие документы лежат в его архиве? Или он ведет политическую игру? Он до недавнего времени руководил департаментом внутренней политики губернатора, это очень опытный политик и политолог. Когда 80 – 95% общества – против переименования, Неганов осознанно затевает конфликт власти и общества?" - сказал Гурьянов.

Степан Окулов

Он уточнил, что в 1970-х, когда начиналась кампания против Окулова, историки-краеведы изучали данные его полка, донесения.

"Они пришли к выводу, что у Окулова есть большие заслуги. Историки попросили дать справку института военной истории минобороны, это ведущий в стране военный институт. Согласно справке из него, Окулов имеет большие боевые заслуги. Это ставит крест на всех размышлениях самопровозглашенных краеведов", - резюмирует Гурьянов.

Напомним, комиссия по вопросам присвоения наименований территориям общего пользования предлагает изменить названия улиц, которые названы "в честь лиц, причастных к массовым внесудебным расправам, убийствам и террористической деятельности". В состав комиссии вошел 21 человек. Среди них "авторитетные историки, краеведы, представители духовенства и конфессий". При этом коммунисты и общественники категорически против нововведения.