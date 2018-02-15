"Главнокомандующий хороший, нам нужен такой". Певица Юлия Чичерина на Урале объяснила, почему стала доверенным лицом Путина. ВИДЕО

Юлия Чичерина на Урале рассказала, почему стала доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента. Как передает корреспондент Накануне.RU, певица приехала в Екатеринбург, чтобы встретиться с волонтерами предвыборного штаба.

"К сожалению, пришла война. Это новая странная война, гибридная. Война идет и за умы, и за сердца, информационная война и все такое. Кто бы и что ни говорил, она есть. Можно спрятать голову в песок и утверждать, что этого нет, всем нам показалось, но это же не так. Гибнут люди, людей сажают невинных. Я стала лицом (доверенным, - прим. Накануне.RU), потому что считаю, что главнокомандующий хороший, нам нужен такой. На войне это важно", - пояснила певица.

По словам певицы, статус доверенного лица кандидата в президенты создает для нее некоторые неудобства, но, как заметила сама Чичерина, она надеется, что это поможет ей организовать себя.

"Слежу за языком, стараюсь, что мне не так легко дается, честно признаюсь. Надеюсь, это поможет себя организовать, положение теперь обязывает. Будем стараться", - рассказала она.

В Екатеринбург Чичерина приехала из Сочи, там проходила ее первая встреча с добровольцами штаба Владимира Путина. Молодые люди спрашивали ее о ее многочисленных поездках в Донбасс и Сирию, а также о том, как после этого у нее выстраивались отношения с коллегами по цеху, которые придерживаются противоположных взглядов.

"Шоу-бизнес не может, я думаю (участвовать в патриотическом воспитании, - прим. Накануне.RU). Он сам невоспитанный. Они сами все "шкуры". Чему "шкура" может научить? Для меня шоу-бизнес – что-то пошлое. Какие там мотивации? Тупо срубить бабла? Когда я говорю об этом с Захаром Прилепиным, объясняю, мол, знаю музыкантов, там стопудово все так. Он говорит, Юль, если бы ты была спортсменом или кем-то еще, ты бы и там таких нашла. Везде есть и такие, и такие. Мы все наполовину плохие, наполовину хорошие. Если нам мама не говорит, что надо с плохим бороться, в нас расцветает дерьмище. Это поправимо, надо показывать пример (самим). Приятно же смотреть на человека хорошего, доброго, который не шкура. Мы тянемся к таким", - объяснила Чичерина.

Специально для молодых людей Юлия Чичерина пришла на встречу с инструментом и исполнила несколько песен.

Сразу после визита в Екатеринбург певица снова отправляется в Донбасс с гуманитарной миссией.