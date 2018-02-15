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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
культура ;  | комментариев: 4
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"Главнокомандующий хороший, нам нужен такой". Певица Юлия Чичерина на Урале объяснила, почему стала доверенным лицом Путина. ВИДЕО
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Встреча волонтеров штаба Владимира Путина с Юлией Чичериной, Чичерина (2018) | Фото: Накануне.RU

Юлия Чичерина на Урале рассказала, почему стала доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента. Как передает корреспондент Накануне.RU, певица приехала в Екатеринбург, чтобы встретиться с волонтерами предвыборного штаба.

Встреча волонтеров штаба Владимира Путина с Юлией Чичериной, Чичерина(2018)|Фото: Накануне.RU

"К сожалению, пришла война. Это новая странная война, гибридная. Война идет и за умы, и за сердца, информационная война и все такое. Кто бы и что ни говорил, она есть. Можно спрятать голову в песок и утверждать, что этого нет, всем нам показалось, но это же не так. Гибнут люди, людей сажают невинных. Я стала лицом (доверенным, - прим. Накануне.RU), потому что считаю, что главнокомандующий хороший, нам нужен такой. На войне это важно", - пояснила певица.

Встреча волонтеров штаба Владимира Путина с Юлией Чичериной(2018)|Фото: Накануне.RU

По словам певицы, статус доверенного лица кандидата в президенты создает для нее некоторые неудобства, но, как заметила сама Чичерина, она надеется, что это поможет ей организовать себя.

"Слежу за языком, стараюсь, что мне не так легко дается, честно признаюсь. Надеюсь, это поможет себя организовать, положение теперь обязывает. Будем стараться", - рассказала она.

В Екатеринбург Чичерина приехала из Сочи, там проходила ее первая встреча с добровольцами штаба Владимира Путина. Молодые люди спрашивали ее о ее многочисленных поездках в Донбасс и Сирию, а также о том, как после этого у нее выстраивались отношения с коллегами по цеху, которые придерживаются противоположных взглядов.

Встреча волонтеров штаба Владимира Путина с Юлией Чичериной, Чичерина(2018)|Фото: Накануне.RU

"Шоу-бизнес не может, я думаю (участвовать в патриотическом воспитании, - прим. Накануне.RU). Он сам невоспитанный. Они сами все "шкуры". Чему "шкура" может научить? Для меня шоу-бизнес – что-то пошлое. Какие там мотивации? Тупо срубить бабла? Когда я говорю об этом с Захаром Прилепиным, объясняю, мол, знаю музыкантов, там стопудово все так. Он говорит, Юль, если бы ты была спортсменом или кем-то еще, ты бы и там таких нашла. Везде есть и такие, и такие. Мы все наполовину плохие, наполовину хорошие. Если нам мама не говорит, что надо с плохим бороться, в нас расцветает дерьмище. Это поправимо, надо показывать пример (самим). Приятно же смотреть на человека хорошего, доброго, который не шкура. Мы тянемся к таким", - объяснила Чичерина.

Специально для молодых людей Юлия Чичерина пришла на встречу с инструментом и исполнила несколько песен.

Сразу после визита в Екатеринбург певица снова отправляется в Донбасс с гуманитарной миссией.

Другие новости по темам: Чичерина, выборы президента 2018, Юлия Чичерина, Донбасс, Сирия
15.02.2018 15:59 Мск | Иван Зуев
17:59 Екб


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"Главнокомандующий хороший, нам нужен такой". Певица Юлия Чичерина на Урале объяснила, почему стала доверенным лицом Путина. ВИДЕО
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