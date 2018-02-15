"Подал очень много жалоб": дело Дудко, осужденного за покушение на убийство экс-начальника УВД Екатеринбурга, рассмотрят повторно

Экс-руководитель Орджоникидзевского РОВД Екатеринбурга Олег Дудко не согласился с приговором и подал первую апелляцию в октябре 2017 года. Как сообщили

в пресс-службе Чкаловского районного суда города, за это время было подано слишком много жалоб от самого Дудко и от его защиты.

На сегодняшний момент в базе стоит отметка, что дело передали в Свердловский областной суд.

Напомним, что суд признал его виновным в покушении на убийство экс-начальника УВД уральской столицы и назначил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить 500 тыс. руб. Борису Тимониченко в качестве компенсации морального вреда.

Покушение на Бориса Тимониченко произошло в феврале 2016 года. Сам экс-глава УВД Екатеринбурга, выступая ранее в суде, заявил: "Могу сказать со 100-процентной уверенностью, что стрелял Дудко".

Уже вынесен приговор сообщнику Дудко Игорю Казакову: за пособничество он получил 4,5 года колонии строгого режима.