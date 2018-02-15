"Подал очень много жалоб": дело Дудко, осужденного за покушение на убийство экс-начальника УВД Екатеринбурга, рассмотрят повторно

в этот день
15.02.18
22:33
В Екб.00:33
За репосты фотографий с Парада Победы сажать не будут
В Челябинске в суде по делу Цыбко начались прения
Дошли до Путина. Архитекторы Екатеринбурга просят спасти телебашню
Главное
Голодец рассказала о "приоритетах правительства" повысить пенсии до 25 тысяч рублей

Тема дня
Россию выносит на обочину космической отрасли Ракетно-космическая корпорация "Энергия" опубликовала отчет за четвертый квартал прошлого года. Специалисты подводили итоги работы не только самой компании, но и отрасли в целом. Как говорится в документе, спрос в мире на пилотируемые и беспилотные программы растет. И если после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году Россия стала лидером на рынке пилотируемых услуг, то теперь это лидерство может быть потеряно.
15.02.2018
наука и техника  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
от издателя  |  комментариев: 8


Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
культура ;  | комментариев: 4
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В бюллетене на президентских выборах будет восемь имен
Сносит крышу. В общежитиях Тимирязевки, помпезно отпраздновавшей День науки с хором Турецкого, обвалился потолок
"Идиоты не должны решать за нас!" В Екатеринбурге - масштабный митинг против сноса телебашни
Опубликован список погибших пассажиров и членов экипажа упавшего "Ан-148"
ФАС снова взяла под контроль топливный рынок после заявлений Путина
МЧС назвало главные цели атак в случае нападения на Россию
Соловьев выгнал из студии американца за неуважение к смерти летчика Филипова
Лисин и Путин на заседании "профсоюза олигархов" подискутировали, "кого насиловать"
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 936



Новости
15.02.2018 15:46 Мск (17:46 Екб)
происшествия
"Подал очень много жалоб": дело Дудко, осужденного за покушение на убийство экс-начальника УВД Екатеринбурга, рассмотрят повторно
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Олег Дудко суд (2017) | Фото: Накануне.RU

Экс-руководитель Орджоникидзевского РОВД Екатеринбурга Олег Дудко не согласился с приговором и подал первую апелляцию в октябре 2017 года. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Чкаловского районного суда города, за это время было подано слишком много жалоб от самого Дудко и от его защиты.

На сегодняшний момент в базе стоит отметка, что дело передали в Свердловский областной суд.

Напомним, что суд признал его виновным в покушении на убийство экс-начальника УВД уральской столицы и назначил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить 500 тыс. руб. Борису Тимониченко в качестве компенсации морального вреда.

Покушение на Бориса Тимониченко произошло в феврале 2016 года. Сам экс-глава УВД Екатеринбурга, выступая ранее в суде, заявил: "Могу сказать со 100-процентной уверенностью, что стрелял Дудко".

Уже вынесен приговор сообщнику Дудко Игорю Казакову: за пособничество он получил 4,5 года колонии строгого режима.

Другие новости по темам: Олег Дудко, Борис Тимониченко, покушение, суд, приговор
15.02.2018 15:46 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:46 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.10.2017 14:15 Мск
Главный фигурант дела о покушении на убийство экс-начальника УВД Екатеринбурга Олег Дудко подал апелляцию

Ранее 10.10.2017 10:55 Мск
Главный фигурант дела о покушении на убийство экс-начальника УВД Екатеринбурга получил 13 лет колонии

Ранее 09.10.2017 14:48 Мск
Дело о покушении на экс-начальника УВД Екатеринбурга: для "киллера" запросили 11 лет "строгача"

Ранее 21.06.2017 13:39 Мск
Суд отказался пересматривать приговор соучастнику по уголовному делу о покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга

Ранее 13.06.2017 09:59 Мск
"Водитель" "киллера" по уголовному делу о покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга обжаловал приговор

Ранее 07.06.2017 14:31 Мск
Экс-глава УВД Екатеринбурга выступил в суде по делу о покушении: "Могу сказать со 100-процентной уверенностью, что стрелял Дудко"

Ранее 07.06.2017 11:20 Мск
Продолжается суд по делу о покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга: показания дал водитель "киллера"

Ранее 05.06.2017 07:48 Мск
На Среднем Урале стартует судебный процесс по делу о покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга

Ранее 25.05.2017 18:51 Мск
Жителя Екатеринбурга, обвиняемого в покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко, приговорили к 4,5 годам "строгача"

Ранее 18.05.2017 15:08 Мск
Суд назначил дату рассмотрения по существу дела о покушении на Бориса Тимониченко

Ранее 17.05.2017 09:56 Мск
В суде пройдут предварительные слушания по делу о покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга

Ранее 21.04.2017 09:43 Мск
Второе дело о покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко направлено в суд

Ранее 13.04.2017 09:20 Мск
Судебный процесс по громкому делу о покушении на Бориса Тимониченко отложен

Ранее 03.04.2017 08:58 Мск
Сегодня в Екатеринбурге стартует процесс по делу о покушении на экс-главу УВД Бориса Тимониченко

Ранее 17.02.2017 15:16 Мск
Суд по громкому уголовному делу о покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко стартует 3 апреля

Ранее 07.02.2017 08:29 Мск
Одно из уголовных дел о покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко направлено в суд

Ранее 21.11.2016 10:08 Мск
В Екатеринбурге в отеле "Гранд-Авеню" идут обыски по делу о покушении на Тимониченко

Ранее 16.11.2016 20:05 Мск
Обвиняемому по делу о покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко продлили арест

Ранее 21.07.2016 15:15 Мск
"Это детский сад!" - источник, близкий к бывшему ОПС "Уралмаш", считает версию о покушении "уралмашевцев" на Тимониченко несостоятельной

Ранее 20.07.2016 19:18 Мск
В деле о покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко появился "след" ОПС "Уралмаш"

Ранее 17.05.2016 12:54 Мск
Обвиняемые в покушении на убийство экс-главы УВД Екатеринбурга останутся за решеткой до 19 августа

Ранее 25.03.2016 11:21 Мск
Облсуд оставил под арестом обвиняемого в покушении на бывшего главу УВД Екатеринбурга

Ранее 18.03.2016 10:39 Мск
Апелляцию нападавших на экс-главу УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко рассмотрят 25 марта

Ранее 17.03.2016 10:37 Мск
Обжалование ареста нападавших на экс-главу УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко отложено "с открытой датой": не смог присутствовать адвокат

Ранее 11.03.2016 13:20 Мск
Обвиняемые в покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко обжаловали арест

Ранее 25.02.2016 16:24 Мск
Экс-глава УВД Екатеринбурга дал первые показания: Тимониченко заявил, что не знает в лицо стрелявшего в него человека

Ранее 24.02.2016 11:46 Мск
Двоим подозреваемым в покушении на Тимониченко предъявлено обвинение

Ранее 24.02.2016 07:29 Мск
СМИ: Задержан подозреваемый в покушении на бывшего начальника УВД Екатеринбурга

Ранее 21.02.2016 08:55 Мск
Следствие просит помощи екатеринбуржцев в расследовании покушения на высокопоставленного силовика Бориса Тимониченко

Ранее 19.02.2016 14:07 Мск
Бывший начальник УВД Екатеринбурга прооперирован после покушения и находится в реанимации

Ранее 19.02.2016 11:11 Мск
Работодатель экс-главы УВД Екатеринбурга, на которого совершено покушение, готов оказать всю необходимую помощь

Ранее 19.02.2016 10:29 Мск
У следствия есть несколько версий покушения на убийство экс-начальника УВД Екатеринбурга

Ранее 19.02.2016 09:40 Мск
Экс-начальника полиции Екатеринбурга и Зауралья расстреляли в подъезде








Добавить комментарий:

"Подал очень много жалоб": дело Дудко, осужденного за покушение на убийство экс-начальника УВД Екатеринбурга, рассмотрят повторно
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+