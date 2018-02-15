Тимошенко: США хотят ввести в Донбассе международную администрацию

США планируют, что войска ООН сначала появятся на линии разграничения в Донбассе, а затем будет введена международная гражданская администрация с установлением контроля над границей с Россией. Об этом рассказала в эфире "NewsOne" Юлия Тимошенко после своей поездки на "молитвенный завтрак" с президентом США.

"Первый этап - международная миротворческая миссия, которая зафиксирует и защитит миссию ОБСЕ на линии разграничения. Всего на несколько недель, не больше", - сказала она.

На втором этапе планируется ввести международную гражданскую администрацию, которая установит полный контроль над ДНР и ЛНР и распространит действие украинских законов.

"Все консультации идут вокруг того, как достичь взаимопонимания по этим вопросам. Обсуждается, что руководители этих миссий и ключевые игроки должны быть из таких стран, как Финляндия или Швеция. Сейчас рассматриваются эти две страны", - рассказала Тимошенко.

Как ранее сообщало Накануне.RU, США возражают против участия российских миротворцев в миссии ООН.