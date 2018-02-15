Путин призвал Генпрокуратуру незамедлительно реагировать на задержки зарплат

Владимир Путин призвал Генпрокуратуру без замедлений реагировать на нарушения прав граждан в сфере трудовых и социальных отношений, в том числе в случае задержек или невыплаты зарплат. Об этом президент заявил на заседании расширенной коллегии надзорного ведомства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства отметил, что во взаимодействии с другими правоохранительными структурами "нужно давать принципиальную оценку действиям руководителей, которые расходуют средства, предназначенные на выплаты работникам, на другие цели, часто не имеющие ничего общего с интересами коллектива".

Путин также призвал контролировать выдачу льготных путевок и бесплатных лекарств.

Отметим, в прошлом году было предъявлено окончательное обвинение учредителю Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Денису Кокорину. По версии следствия, он несколько месяцев не платил зарплату рабочим.

Скандал вокруг нижнетагильского завода разгорелся после визита в Екатеринбург Владимира Путина - в начале июля. О проблемах на предприятии в ходе "прямой линии" рабочие сообщили президенту, а он во время визита в Свердловскую область уведомил о происходящем врио губернатора Евгения Куйвашева, используя в отношении руководства завода такие слова, как "борзота", "дерзость" и "хамство". Копившиеся месяцами и годами проблемы начали решаться в срочном порядке - были возбуждены уголовные дела, а деньги для выплаты были изысканы.