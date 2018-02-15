Правительство Свердловской области и "МРСК Урала" заключили соглашение о совместных действиях по развитию электросетевого комплекса

Правительство Свердловской области и ОАО "МРСК Урала" (входит в группу компаний ПАО "Россети") договорились о совместных действиях по развитию электросетевого комплекса региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе энергокомпании.

Соглашение об использовании принципов проектного управления при реализации приоритетных задач в сфере электроэнергетики было подписано сегодня в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Подписи под документом поставили первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и генеральный директор "МРСК Урала" Сергей Дрегваль. На церемонии подписания присутствовали областной министр инвестиций и развития Виктория Казакова, заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг энергокомпании Дмитрий Вялков.

Сообщается, что подписанное соглашение нацелено на улучшение инвестиционного климата региона за счет повышения уровня планирования перспективного развития электросетевого комплекса, обеспечения надежного электроснабжения потребителей, а также создания условий для внедрения лучших практик и технологий в сфере развития электроэнергетики на территории Среднего Урала.

В документе определены ключевые межведомственные проекты, направленные на обеспечение эффективного социально-экономического развития региона. А именно, разработка и утверждение программы развития электроэнергетического комплекса Свердловской области, создание системы ответственности сетевых организаций за несоблюдение индивидуальных показателей надежности и качества услуг по передаче электрической энергии;, разработка и реализация плана мероприятий по решению вопросов, связанных со снижением потерь электрической энергии в электросетевом комплексе Свердловской области, внедрение на территории региона информационной системы "Портал технологического присоединения".

Как отмечают в компании, важным проектом, вошедшим в соглашение, стало внедрение целевой модели "Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям". "Одним из главных вопросов остается упрощение процедур ведения бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности как субъектов РФ в отдельности, так и всей нашей страны в целом. В начале 2017 года Правительством РФ были утверждены целевые модели, направленные на оптимизацию бизнес-процессов основных направлений деятельности, в том числе по технологическому присоединению к электрическим сетям", - отмечают в "МРСК Урала".