"Резня на празднике души в честь Дня граненого стакана": на Среднем Урале задержали подозреваемую в тройном убийстве

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Россию выносит на обочину космической отрасли Ракетно-космическая корпорация "Энергия" опубликовала отчет за четвертый квартал прошлого года. Специалисты подводили итоги работы не только самой компании, но и отрасли в целом. Как говорится в документе, спрос в мире на пилотируемые и беспилотные программы растет. И если после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году Россия стала лидером на рынке пилотируемых услуг, то теперь это лидерство может быть потеряно.
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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
от издателя  |  комментариев: 8


Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
культура ;  | комментариев: 4
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"Резня на празднике души в честь Дня граненого стакана": на Среднем Урале задержали подозреваемую в тройном убийстве
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нож кровь (2016) | Фото: В.Н. Горелых

Сыщики управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами из ОВД Карпинска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали местную жительницу, которая подозревается в жестокой расправе над двумя мужчинами и женщиной во время застолья. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых.
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По его данным, тела погибших с признаками насильственной смерти при разборе завалов после тушения пожара в частном доме по улице Осипенко 10 февраля обнаружили огнеборцы. О жуткой находке они незамедлительно проинформировали органы внутренних дел. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД, а также представители Следственного комитета. Полицейские быстро установили личности погибших: ими оказались хозяин жилища 43-летний гражданин Лысак, 45-летний гражданин Саратовцев без определенного места жительства и их 38-летняя знакомая Мокрополова. У всех при визуальном осмотре были обнаружены колото-резанные ножевые ранения на теле.

"Тщательно пообщавшись с населением, оперуполномоченные вышли на след четвертой участницы застолья, которая таинственным образом осталась жива, более того, исчезла из поля зрения силовиков. Разыскиваемой оказалась 38-летняя ранее судимая за причастность к двойному убийству дама. В 2011 году с мужем она лишила жизни пожилую женщину и мужчину. Супруг подозреваемой до сих пор находится в колонии за то тяжкое преступление, а вот ей самой на тюремных нарах тогда побывать не удалось по причине болезни. В настоящее время "дьявол в юбке" содержится под стражей. При сопровождении в камеру она пригрозила полицейским в стиле персонажа Фокса из знаменитого фильма "Место встречи изменить нельзя", который при обращении к Шарапову произнес фразу: "Ножичков у нас на всех хватит". По предварительным сведениям, причиной резни на "празднике души" в честь Дня граненого стакана послужило то, что компаньоны, якобы, позволили себе нелицеприятные высказывания в ее адрес. После того, как обидчики были наказаны, чтобы скрыть следы преступления, обидчивая барышня подожгла жилище, после чего ретировалась", - отметил полковник Горелых.

Он добавил, что более подробные и точные обстоятельства ЧП районного масштаба сейчас устанавливают специалисты регионального Следственного комитета во взаимодействии с органами внутренних дел.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, задержанной женщине уже предъявлено обвинение в убийстве трех человек.

"Назначены судебные медицинские, молекулярно-генетическая, биологическая и пожарно-техническая экспертизы. С учетом всех обстоятельств преступления, в отношении задержанной планируется назначить и провести судебную стационарную психиатрическую экспертизу", - добавили в ведомстве.

По закону, ей может грозить до 20 лет лишения свободы.

Другие новости по темам: убийство, полиция, задержание, Средний Урал
15.02.2018 15:45 Мск | Карпинск | информационная служба Накануне.RU
17:45 Екб


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"Резня на празднике души в честь Дня граненого стакана": на Среднем Урале задержали подозреваемую в тройном убийстве
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