"Резня на празднике души в честь Дня граненого стакана": на Среднем Урале задержали подозреваемую в тройном убийстве

Сыщики управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами из ОВД Карпинска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали местную жительницу, которая подозревается в жестокой расправе над двумя мужчинами и женщиной во время застолья. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых.

По его данным, тела погибших с признаками насильственной смерти при разборе завалов после тушения пожара в частном доме по улице Осипенко 10 февраля обнаружили огнеборцы. О жуткой находке они незамедлительно проинформировали органы внутренних дел. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД, а также представители Следственного комитета. Полицейские быстро установили личности погибших: ими оказались хозяин жилища 43-летний гражданин Лысак, 45-летний гражданин Саратовцев без определенного места жительства и их 38-летняя знакомая Мокрополова. У всех при визуальном осмотре были обнаружены колото-резанные ножевые ранения на теле.

"Тщательно пообщавшись с населением, оперуполномоченные вышли на след четвертой участницы застолья, которая таинственным образом осталась жива, более того, исчезла из поля зрения силовиков. Разыскиваемой оказалась 38-летняя ранее судимая за причастность к двойному убийству дама. В 2011 году с мужем она лишила жизни пожилую женщину и мужчину. Супруг подозреваемой до сих пор находится в колонии за то тяжкое преступление, а вот ей самой на тюремных нарах тогда побывать не удалось по причине болезни. В настоящее время "дьявол в юбке" содержится под стражей. При сопровождении в камеру она пригрозила полицейским в стиле персонажа Фокса из знаменитого фильма "Место встречи изменить нельзя", который при обращении к Шарапову произнес фразу: "Ножичков у нас на всех хватит". По предварительным сведениям, причиной резни на "празднике души" в честь Дня граненого стакана послужило то, что компаньоны, якобы, позволили себе нелицеприятные высказывания в ее адрес. После того, как обидчики были наказаны, чтобы скрыть следы преступления, обидчивая барышня подожгла жилище, после чего ретировалась", - отметил полковник Горелых.

Он добавил, что более подробные и точные обстоятельства ЧП районного масштаба сейчас устанавливают специалисты регионального Следственного комитета во взаимодействии с органами внутренних дел.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, задержанной женщине уже предъявлено обвинение в убийстве трех человек.

"Назначены судебные медицинские, молекулярно-генетическая, биологическая и пожарно-техническая экспертизы. С учетом всех обстоятельств преступления, в отношении задержанной планируется назначить и провести судебную стационарную психиатрическую экспертизу", - добавили в ведомстве.

По закону, ей может грозить до 20 лет лишения свободы.