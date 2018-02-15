В Челябинской области суд встал на сторону УФАС в споре об укрупнении лота на "дорожном" аукционе

Арбитражный суд Челябинской области поддержал решение УФАС о недопустимости объединения в один лот выполнения работ по реконструкции автомобильных дорог, расположенных в различных территориальных образованиях. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

В апреле прошлого года УФАС выявило нарушения в действиях областного миндортранса в части необоснованного укрупнения лота. Ведомство проводило аукцион на выполнение работ по реконструкции четырех автомобильных дорог в Саткинском, Увельском и Троицком районе.

Участки дороги не связаны и не пересекаются друг с другом, находятся в различных территориальных образованиях.

Начальная цена контракта – 413 млн рублей.

Антимонопольная служба установила, что на каждый участок автомобильной дороги была разработана отдельная проектная документация. Кроме того, в ведомости объемов и стоимости работ по каждой автомобильной дороге выделены отдельно объемы, виды и стоимость работ.

Ранее министерство уже проводило аукционы по каждому объекту. В результате в каждой из указанных закупок приняло участие от 5 до 7 участников, экономия по результатам аукционов составила более 100 млн рублей.

Однако аукционы были отменены, а объекты объединены в один лот. В результате аукцион признан несостоявшимся и единственным участником закупки являлось АО "Южуралмост".

УФАС предписало министерству не заключать контракт и принять решение об отмене закупки. Миндор не исполнил предписание, заключив контракт с АО "Южуралмост" на сумму 411 млн рублей.

За неисполнение предписания УФАС должностные лица министерства были оштрафованы на 50 тысяч рублей каждый.