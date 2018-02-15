Военное положение в Крыму не смогли ввести из-за Януковича, - экс-министр обороны Украины

Свергнутый президент Украины Виктор Янукович виноват в том, что в феврале-марте 2014 года киевская власть не смогла ввести в Крыму военное положение. Об этом заявил на допросе в суде по делу о "госизмене" Януковича бывший и.о. министра обороны Украины Михаил Коваль.

По его словам, Янукович виноват в том, что не утвердил стратегический план военных мероприятий заранее, и это позже помешало Александру Турчинову ввести военное положение на полуострове.

"Операция спонтанно не проводится. Предварительно готовятся войска, средства, боеприпасы, санитарное обеспечение для эвакуации людей. Это большой комплекс мероприятий, а не "аля-улю, мы победили". Этого стратегического планирования не было вообще, верховный главнокомандующий не утвердил его. На основании чего армия могла вдруг подготовиться и ввести военное положение? К чему бы оно привело?" - сказал Коваль.

При этом он признал, что существующие в то время подразделения не могли провести спецоперацию по захвату Крыма, поскольку не хватало сил и средств. А из 20 тыс. военных в Крыму на сторону Украины перешли только 6 тыс. Остальные добровольно остались на полуострове и перешли на сторону России.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в последнее время на Украине в рамках "дела Януковича" озвучено множество воспоминаний о том, как Украина сдавала Крым.