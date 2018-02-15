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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
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от издателя  |  комментариев: 8


Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
культура ;  | комментариев: 4
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Новости
15.02.2018 15:42 Мск (17:42 Екб)
политика | В бывшем СССР | Крым | Украина
Военное положение в Крыму не смогли ввести из-за Януковича, - экс-министр обороны Украины
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инфографика референдум в Крыму (2014) | Фото: Накануне.RU

Свергнутый президент Украины Виктор Янукович виноват в том, что в феврале-марте 2014 года киевская власть не смогла ввести в Крыму военное положение. Об этом заявил на допросе в суде по делу о "госизмене" Януковича бывший и.о. министра обороны Украины Михаил Коваль.
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По его словам, Янукович виноват в том, что не утвердил стратегический план военных мероприятий заранее, и это позже помешало Александру Турчинову ввести военное положение на полуострове.

"Операция спонтанно не проводится. Предварительно готовятся войска, средства, боеприпасы, санитарное обеспечение для эвакуации людей. Это большой комплекс мероприятий, а не "аля-улю, мы победили". Этого стратегического планирования не было вообще, верховный главнокомандующий не утвердил его. На основании чего армия могла вдруг подготовиться и ввести военное положение? К чему бы оно привело?" - сказал Коваль.

При этом он признал, что существующие в то время подразделения не могли провести спецоперацию по захвату Крыма, поскольку не хватало сил и средств. А из 20 тыс. военных в Крыму на сторону Украины перешли только 6 тыс. Остальные добровольно остались на полуострове и перешли на сторону России.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в последнее время на Украине в рамках "дела Януковича" озвучено множество воспоминаний о том, как Украина сдавала Крым.

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15.02.2018 15:42 Мск | Евгений Чернышёв
17:42 Екб


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Военное положение в Крыму не смогли ввести из-за Януковича, - экс-министр обороны Украины
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