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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
культура ;  | комментариев: 4
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"Умный город" для ЭКСПО-2025 презентовали на инвестиционном форуме в Сочи
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Аркадий Дворкович, Сочи, ЭКСПО-2025 (2018) | Фото: exporussia2025.com

На Сочинском инвестиционном форуме презентовали концепцию первого в России умного города, который планируется построить рядом с Екатеринбургом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе оргкомитета.

Аркадий Дворкович, Сочи, ЭКСПО-2025(2018)|Фото: exporussia2025.com

Участникам мероприятия представили панораму будущего города и модели некоторых павильонов, в которых после проведения выставки можно будет разместить научные, образовательные и культурные объекты. Гости форума также ознакомились с проектом монорельсовой дороги над озером.

"Проект ЭКСПО, как города, основанного на новейших технологиях, будет реализован вне зависимости от того, получит ли Екатеринбург право проведения выставки" - сообщил заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович.

Сейчас ведутся расчеты, выгодно ли развивать в районе Екатеринбурга солнечную и ветрогенерацию. По предварительным данным, есть возможность реализации данных объектов, но на удалении от города, чтобы не наносить вред здоровью жителей.

Для создания "умного города" будут задействованы самые совершенные технологии.

Другие новости по темам: умный городо, ЭКСПО-2025, Сочи, Аркадий Дворкович
15.02.2018 15:26 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:26 Екб


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"Умный город" для ЭКСПО-2025 презентовали на инвестиционном форуме в Сочи
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