"Умный город" для ЭКСПО-2025 презентовали на инвестиционном форуме в Сочи

На Сочинском инвестиционном форуме презентовали концепцию первого в России умного города, который планируется построить рядом с Екатеринбургом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе оргкомитета.

Участникам мероприятия представили панораму будущего города и модели некоторых павильонов, в которых после проведения выставки можно будет разместить научные, образовательные и культурные объекты. Гости форума также ознакомились с проектом монорельсовой дороги над озером.

"Проект ЭКСПО, как города, основанного на новейших технологиях, будет реализован вне зависимости от того, получит ли Екатеринбург право проведения выставки" - сообщил заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович.

Сейчас ведутся расчеты, выгодно ли развивать в районе Екатеринбурга солнечную и ветрогенерацию. По предварительным данным, есть возможность реализации данных объектов, но на удалении от города, чтобы не наносить вред здоровью жителей.

Для создания "умного города" будут задействованы самые совершенные технологии.