В результате пьяной стрельбы погибло четверо боевиков ВСУ

В ВСУ совершено громкое убийство. 14 февраля сотрудники украинской Военной прокуратуры сил "АТО" совместно с полицией обнаружили вблизи Широкино тела четырех морских пехотинцев. Тела военных были обнаружены в доме, в котором они временно проживали, говорится в сообщении на странице штаба. При этом убийство пытались скрыть путем поджога и взрыва.

Инцидент произошел в тылу в районе Широкино. Боевики употребляли алкоголь, после чего начали стрелять.

"На теле погибших обнаружены огнестрельные пулевые ранения, а в помещении, где они находились, - признаки сокрытия преступления (поджога и закладки взрывчатки)", - написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

В результате следственных действий установлена причастность к убийству двух сослуживцев погибших, которых были задержаны. Задержанные дали признательные показания об обстоятельствах убийства.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в октябре главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что небоевые потери ВСУ и других военизированных формирований превысили 10 тыс. военнослужащих с 2014 года.