Самолет "Победы" рейсом Новосибирск – Москва экстренно сел в Перми из-за аппендицита у стюардессы

Рейс Новосибирск – Москва авиакомпании "Победа" прервался в Перми из-за приступа аппендицита у стюардессы, передает корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, сразу после взлета стюардессе стало плохо. Среди пассажиров оказался врач. Он оценил состояние сотрудницы лоукостера и предположил, что она сможет спокойно добраться до столицы. Однако в пути ей стало настолько плохо, что самолет решено было экстренно посадить в аэропорту "Большое Савино". Борт пробыл в городе больше двух часов, и после госпитализации пострадавшей покинул Пермь.

"Факт экстренной посадки подтверждаю", - рассказала Накануне.RU пресс-секретарь "Большого Савино" Юлия Отраднова.