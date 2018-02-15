"Аэрофлот" поднял максимальную зарплату командирам воздушных судов

ПАО "Аэрофлот" с начала 2018 года поднял заработную плату командирам воздушных судов (КВС), сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

"Максимальный размер среднемесячной заработной платы в настоящее время составляет 650 тыс. рублей в месяц для командиров воздушных судов, которые пилотируют дальнемагистральные воздушные суда (Boeing 777, Airbus A330). Незначительно ниже доходы командиров воздушных судов других типов. Для тех, кто пилотирует среднемагистральные самолеты (Boeing 737, воздушные суда семейства Airbus A320), среднемесячная заработная плата составляет 635 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Чтобы получать максимальную зарплату, КВС должен иметь стаж работы в этой должности не менее трех лет, а также выработать полетное время на уровне 90 часов в месяц (900 часов за календарный год). "Это – максимальная в "Аэрофлоте" и российской гражданской авиации продолжительность полетного времени. При этом соответствующая норма в Европе, США и Китае выше - 100 часов в месяц (900 часов за календарный год в ЕС и 1000 часов – в США и Китае)", - пояснили в компании.

В сумму заработка включаются все выплаты, в том числе дополнительное ежеквартальное поощрение за стаж и добросовестную работу.

Кроме того, для привлечения летного состава в компании действует система единовременных выплат при трудоустройстве. "Для командира воздушного судна входной бонус составляет 650 тыс. рублей, для второго пилота – 350 тыс. рублей. Система распространяется на тех, кто впервые трудоустраивается в компанию, а также для бывших пилотов Аэрофлота, которые возвращаются на прежнее место работы, но не менее чем через три года со времени увольнения из Группы "Аэрофлот", - добавили в пресс-службе авиаперевозчика.