Четыре матча чемпионата России по футболу перенесли из-за выборов президента

Сразу четыре матча чемпионата России по футболу будут перенесены из-за выборов президента. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте Российской футбольной Премьер-лиги.

"Матчи 23-го тура РОСГОССТРАХ чемпионата России по футболу ПФК ЦСКА - "Амкар", "Локомотив" - "Ахмат", "Зенит - "Динамо Москва" и "Рубин" - "Спартак Москва", запланированные на 18 марта 2018 года, в соответствии с обращениями МВД РФ, руководства регионов и пп. 3.4 (ч.17), 10.6, 21.1 и 21.4 Регламента чемпионата будут перенесены на другие дни", - говорится в сообщении.

Уточняется, что о датах и времени проведения данных матчей будет сообщено дополнительно.

18 марта в России пройдут выборы президента страны.