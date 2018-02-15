Голодец: В приоритете правительства - повысить пенсии до 25 тысяч рублей

Приоритетной задачей правительства является повышение пенсий, об этом заявила в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи вице-премьер Ольга Голодец.

Ближайшим приоритетом развития пенсионной стратегии она назвала вывод размера пенсий на уровень в 2,5 прожиточных минимума.

"Если говорить в сегодняшних ценах - это где-то около 25 тысяч рублей", - уточнила Голодец. По ее словам, "все движение сегодня должно быть подчинено именной этой задаче".

Вице-премьер добавила, что скорость достижения намеченной цели будет зависеть от мер, которые будут приняты в ближайшей перспективе, передает РБК.

Отметим, подобное заявление Ольга Голодец делала в июне на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В ноябре 2017 года Голодец пришлось опровергать слова экс-министра финансов и главы совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, заявившего о дефиците средств для пенсионеров в России.

Напомним, экс-министр финансов в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что у государства не осталось каких-то ресурсов изыскания средств для пенсионеров, кроме повышения пенсионного возраста. В пресс-службе ПФР опровергли данную информацию, отметив, что фонд имеет трёхлетний бюджет, в котором все расходы на пенсии и соцвыплаты обеспечены доходами ПФР в полном объеме. Позже в Министерстве труда и соцзащиты заявили, что все обязательства по выплате пенсий гражданам РФ будут выполнены в полном объёме, подтвердив при этом информацию об отсутствии дефицита средств в Пенсионном фонде.

Комментируя слова Кудрина, Голодец заявила, что они абсолютно не соответствуют действительности. "Все деньги в Пенсионном фонде есть. У нас заложены средства на исполнение всех обязательств", - сказала она.