В Кургане судебные приставы спасли мужчину от гибели

В Кургане судебные приставы спасли 32-летнего мужчину от гибели.

В 7.00 сотрудники УФССП поехали к должнику - гражданин долго уклонялся от уплаты алиментов, в связи с чем было принято решение о возбуждении в отношении этого молодого человека уголовного дела, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Зайдя в пятиэтажное общежитие, в котором жил должник, приставы нашли его комнату и постучались. Им никто не открыл. Тогда сотрудники УФССП толкнули дверь, которая без труда открылась - комната была заполнена едким дымом, а на электроплитке варилась каша, которая уже превратилась в уголь - сам алиментщик с похмелья крепко спал на кровати.

"Сотрудники открыли окна и разбудили должника. Он не сразу понял, что произошло и что могло произойти", - добавили в УФССП Зауралья.