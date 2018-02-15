В Челябинске активисты ОНФ выявили нарушения в работе микрофинансовых организаций

Эксперты ОНФ в Челябинской области выявили нарушения в работе микрофинансовых организаций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

Так, в ряде организаций отсутствуют образцы договора и предоставляется неактуальная информация годовалой давности, а о правах заемщиков не рассказывают.

Как рассказал член регионального штаба ОНФ Вячеслав Курилин, законом предусмотрено, что если человек оформил микрозаем и неспособен его вернуть, то начисляемые проценты не могут превышать двукратного размера тела кредита.

"То есть если человек взял 5 тыс. руб. и не вернул деньги, то процентами больше чем 10 тыс. руб. ему начислить не могут. Во время рейда мы выяснили, что в большинстве МФО эта информация до клиента не доводится. Более того, заемщику предлагают подписать дополнительное соглашение или новый договор. У нас есть случай, когда человек изначально взял 5 тыс. руб., но выплатил уже порядка 70 тыс. руб. и все равно должен около 5 тыс. руб. Если бы он знал свои права и не подписывал новые документы, то больше 15 тыс. руб. с него бы по закону взять не могли", – подчеркнул он.

Общественники провели опрос в Металлургическом районе и выявили закономерность – микрофинансовые организации находятся кучно, на самых популярных у местных жителей местах.

"В практике челябинского отделения ОНФ есть пример, когда женщина с целью погашения задолженности по кредиту в банке на одном из перекрестков обошла семь микрофинансовых организаций и в каждом взяла заем. В результате из-за задержки заработной платы не вернула деньги вовремя и многократно увеличила свои долговые обязательства уже перед восемью финансовыми организациями вместо одной", – рассказал активист ОНФ в Челябинской области Игорь Шакиров.

Отметим, что все обнаруженные общественниками нарушения будут доведены до сведения контрольно-надзорных органов.