После гибели школьника на тренировке по хоккею в Ельце возбуждено уголовное дело

В Ельце Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту гибели школьника на тренировке по хоккею, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Дело расследуется по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, накануне вечером в ходе тренировочного занятия по хоккею в спортивном комплексе "Ледовый дворец им. Анатолия Тарасова" в Ельце один из участников тренировки попал шайбой в область шеи несовершеннолетнему воспитаннику спортшколы. "В результате чего потерпевший получил телесные повреждения несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.