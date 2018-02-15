Автоледи из Екатеринбурга отправили под арест за отказ убрать тонировку с ее BMW

Жительницу Екатеринбурга отправили на пять суток под арест за тонированные стекла ее машины. Она пыталась обжаловать решение суда, но безуспешно.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, 11 февраля Кристина Ю., проезжая на автомобиле марки BMW по улице Карла Либкнехта, была остановлена сотрудником ГИБДД. Внимание стража порядка привлекли передние боковые стекла, которые были сильно затонированны. В ходе составления протокола выяснилось, что женщина является своего рода "рецидивистом": с 2016 года она 28 раз привлекалась к административной ответственности за тонировку. 19 января 2018 года в ГИБДД ей выдали требование о снятии тонировки со стекол, светопропускаемость которых составляла всего 7% и не соответствовала техническому регламенту. Устранить нарушение предписывалось до 30 января, однако автоледи продолжила ездить с темными стеклами.

6 февраля Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал ее на тысячу рублей. Штраф она заплатила, но пленку не сняла и вновь попалась инспекторам ГИБДД. 13 февраля административное дело рассматривал уже Октябрьский райсуд, который за неисполнение требования сотрудника Госавтоинспекции, выписанного еще 25 декабря 2017 года, признал владелицу иномарки виновной и назначил ей пять суток административного ареста.

Кристина с таким решением категорически не согласилась и подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, попросив назначить ей штраф, либо сократить срок административного ареста, ссылаясь на то, что вину свою полностью осознала, тонировку со стекол автомобиля наконец-то сняла и обязуется больше не нарушать закон. Однако облсуд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения: ближайшие три дня автоледи будет находиться в спецприемнике для лиц, подвергнутых административному аресту.